दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, जिनकी खूबियां विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं. कोई जीव अंधेरे में देख सकता है, तो कोई अपने शरीर का रंग बदलकर आसपास के वातावरण में छिप जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है, जो अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है? पानी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल ऐसी ही एक अनोखी जीव है. यह अपने शिकार को बेहोश करने और दुश्मनों से बचने के लिए तेज इलेक्ट्रिक झटका देती है.

इसकी बिजली इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े जानवर और इंसान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शरीर से इतनी बिजली निकलती है, उसी मछली को खुद करंट नहीं लगता. असल में इसके पीछे प्रकृति की एक खास बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है.

कैसे बिजली पैदा करती है इलेक्ट्रिक ईल?

इलेक्ट्रिक ईल को आमतौर पर बिजली पैदा करने वाली मछली कहा जाता है. हालांकि नाम में ईल होने के बावजूद यह असली ईल मछलियों के समूह से संबंधित नहीं है. यह नाइफफिश समूह की मछली है और दक्षिण अमेरिका की अमेजन तथा ओरिनोको नदियों में पाई जाती है. इसके शरीर में विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहा जाता है. इनमें हजारों विशेष सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें Electrocytes कहते हैं. ये सेल्स सामान्य मांसपेशियों की तरह काम नहीं करते, बल्कि बिजली पैदा करने वाली छोटी बैटरियों की तरह व्यवहार करते हैं. जब मछली का दिमाग इन कोशिकाओं को एक्टिव करने का संकेत देता है, तो इनमें आयनों की आवाजाही शुरू होती है. जब हजारों कोशिकाएं एक साथ एक्टिव होती हैं, तो इनका छोटा-छोटा बिजली प्रभाव मिलकर शक्तिशाली झटके में बदल जाता है. कुछ इलेक्ट्रिक ईल प्रजातियां 860 वोल्ट तक का डिस्चार्ज पैदा कर सकती हैं.

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आखिर खुद को करंट से कैसे बचाती है?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रिक ईल इतनी बिजली पैदा करती है, तो उसका अपना शरीर इसकी चपेट में क्यों नहीं आता? इसका जवाब शरीर की बनावट, बिजली के रास्ते और करंट की अवधि में छिपा है. दरअसल इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में बिजली पैदा करने वाले अंग और जरूरी आंतरिक अंगों की स्थिति अलग-अलग होती है. इसके मुख्य इलेक्ट्रिक अंग शरीर के पिछले हिस्से में फैले होते हैं, जबकि दिल और दूसरे महत्वपूर्ण अंग सिर के पीछे वाले हिस्से में स्थित होते हैं. जब इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका छोड़ती है, तो उसका बड़ा हिस्सा आसपास के पानी में प्रवाहित होता है. पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर है, इसलिए करंट को शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से गुजरने की बजाय आसपास के पानी में फैलने का रास्ता मिलता है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ईल का बिजली का डिस्चार्ज बहुत कम समय के लिए होता है. इससे उसके शरीर के भीतर महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव सीमित होता है.

शिकार और बचाव दोनों में करती है बिजली का इस्तेमाल

इलेक्ट्रिक ईल के लिए बिजली केवल दुश्मनों को डराने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उसके भोजन की व्यवस्था में भी मदद करती है. जब इसे आसपास कोई छोटा जीव या मछली दिखाई देती है, तो यह तेज झटके देकर उसके शरीर की मांसपेशियों को अनियंत्रित कर सकती है. इससे शिकार कुछ समय के लिए हिलने-डुलने में असमर्थ हो जाता है और ईल उसे आसानी से पकड़ लेती है. इसके अलावा यह कमजोर बिजली संकेतों का इस्तेमाल आसपास की चीजों को पहचानने और रास्ता खोजने के लिए भी करती है. खासतौर पर गंदे पानी में, जहां देखने की क्षमता सीमित होती है, वहां ये संकेत काफी उपयोगी साबित होते हैं.ो

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