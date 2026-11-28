Delimitation Bill 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर 2026 को परिसीमन के एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है. पिछली बार पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया 2002 में गठित एक आयोग द्वारा की गई थी. इसके आदेश 2008 में लागू हुए थे.

संवैधानिक आधार और चार आयोग

अनुच्छेद 82 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के री-एडजस्टमेंट से जुड़ा हुआ है. इसी के साथ अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ा है. हर जनगणना के बाद परिसीमन अपने आप नहीं हो जाता इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ता है.

अभी तक चार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं. 1952, 1963, 1973 और 2002. तीसरे आयोग ने 1971 की जनगणना का इस्तेमाल किया था. 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत सीटों के री-एडजस्टमेंट पर लगी रोक को 2000 तक बढ़ा दिया गया था. 2001 के 84वें संशोधन ने इसे 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ाया. 2003 के 87वें संशोधन ने 2001 की गणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय करने की मंजूरी दी.

देशव्यापी परिसीमन

चौथा परिसीमन आयोग 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था. 2001 की जनगणना के आधार पर इसने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में बदलाव किया. इसके आदेश 2008 में लागू हुए. असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में इस प्रक्रिया को टाल दिया गया था.

जम्मू कश्मीर और असम में परिसीमन प्रक्रिया

मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था. 2011 की जनगणना के आधार पर मई 2022 में दी गई इसकी रिपोर्ट में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई. जम्मू को 43 सीटें और कश्मीर को 47 सीटें मिलीं.

असम में चुनाव आयोग ने 2001 की जनगणना का इस्तेमाल करते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत 2023 में परिसीमन किया. विधानसभा की 126 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें तो वही रहीं लेकिन उनकी सीमाओं और आरक्षण के आवंटन में बदलाव किया गया.

यह भी पढ़ें: भारत में अब तक कितनी बार हुआ परिसीमन, सीटों में कितना हुआ बदलाव?

नवंबर के प्रस्ताव में क्या कहा गया है?

अप्रैल 2026 में पेश किया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत न मिल पाने की वजह से पारित नहीं हो सका. सरकार 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के दौरान संविधान विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 पेश करने की योजना बना रही है.

इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़कर 850 करने के बाद की गई है. इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी. इसमें हर राज्य की मौजूदा सीटों में 50% की बढ़ोतरी करने और विधानसभा सीटों की अधिकतम सीमा को 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: परिसीमन बिल इतना पेचीदा क्यों, इसे ध्वनि मत से क्यों नहीं कराया जा सकता पास?