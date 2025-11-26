हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज46 लाख शादियों में बिक जाएगा इतना सोना, आंकड़ा जान लेंगे तो घूम जाएगा दिमाग

46 लाख शादियों में बिक जाएगा इतना सोना, आंकड़ा जान लेंगे तो घूम जाएगा दिमाग

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Nov 2025 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में शादी का सीजन जोरों-शोरों से चल रहा है . इस साल का वेडिंग सीजन अब तक का सबसे बड़ा सीजन माना जा रहा है. इस साल के वेडिंग सीजन का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच देशभर में करीब 46 लाख शादियां होने का अनुमान है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार सिर्फ डेढ़ महीने में 6.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है. वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा ज्वेलरी सेक्टर को मिल रहा है. जहां ज्वेलरी की रिकॉर्ड मांग देखने को मिल रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 46 लाख शादियों में कितना सोना बिक जाएगा, आंकड़ा जान लेंगे तो दिमाग घूम जाएगा.

भारत में शादियों का मतलब गोल्ड की खरीदारी

भारत में शादी का मतलब सोना और डायमंड की खरीदारी है. सोने के प्राइस ऊंचे होने के बावजूद खरीददार बड़ी संख्या में ज्वैलरी शोरूम पर दिखाई दे रहे हैं. देशभर के ज्वेलर्स का कहना है की इस सीजन में बिक्री पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है. एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में कुल शादी खर्च का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ ज्वेलरी पर होता है. जिसका मतलब है कि 6.5 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च में से करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ सोना और आभूषणों पर खर्च होने की संभावना है.

18 कैरेट गोल्ड और बड़े जेम्स की डिमांड सबसे ज्यादा

ज्वेलरी ब्रांड के अनुसार इस बार देश में शादियों वाले ग्राहक 18 कैरेट गोल्डस्टेटमेंट ज्वेलरी और बड़े जेम्स वाले डिजाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वहीं लोग पारंपरिक ज्वेलरी के साथ मॉडर्न डिजाइन भी चुन रहे हैं जिससे बिक्री में और तेजी देखने को मिल रही है.

दिल्ली में सिर्फ ज्वेलरी पर भारी खर्च

देशभर में शादियों के खर्चे में सबसे बड़ा योगदान राजधानी दिल्ली का है. राजधानी दिल्ली में 1.8 लाख करोड़ रुपये की शादी शॉपिंग का अनुमान है. इसमें गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी सबसे तेज है. वहीं बाजारों में भीड़ इतनी है कि कई शोरूम में एडवांस बुकिंग तक चल रही है. वहीं 46 लाख शादियों की वजह से ज्वैलरी इंडस्ट्री में भारी उछाल भी आया है. सोने से लेकर डायमंड ज्वेलरी तक हर सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है. दुकानों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और ज्वेलर्स का मानना है कि यह सीजन अब तक का सबसे मजबूत सीजन रहेगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 26 Nov 2025 09:13 AM (IST)
Wedding Season Gold Demand Jewelry Sales
