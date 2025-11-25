जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. बीते दिन सोमवार को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र का नाम सुनते ही दर्शकों के जेहन में एक ही तस्वीर उभरती है हिम्मत, चार्म और शानदार अदाकारी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के जीवन में एक ऐसा राज था, जिसे 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते? अपने प्यार और शादी के कारण धर्मेंद्र ने धर्म ही नहीं बदला, बल्कि अपना नाम भी बदलकर मुस्लिम रख लिया था. आइए जानें कि उनका मुस्लिम नाम क्या था.

श्रद्धांजलि दे रहे फैंस

बॉलीवुड के सुपरस्टार और ही-हीरो धर्मेंद्र का नाम अब सिर्फ फिल्मों के इतिहास में नहीं बल्कि फैंस के दिलों में अमर रहेंगे. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र ने 24 नवंबर की सुबह अंतिम सांस ली. उनके परिवार ने बेहद निजी तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया. उनके जाने के बाद बॉलीवुड जगत के कई बड़े सितारे और उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

हेमा मालिनी के प्यार ने बदली जिंदगी

धर्मेंद्र ने दो शादियां कीं थीं. पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं, और दूसरी पत्नी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी. 1979 में जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने का निर्णय लिया, तो उन्हें कानून और समाज दोनों के बीच जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी से तलाक बिना दूसरी शादी करना नामुमकिन था.

क्या था धर्मेंद्र का मुस्लिम नाम?

इसी चुनौती के बीच धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर दिलावर खान रखा. इसी कागजी नाम के साथ उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की. इस दौरान हेमा का नाम भी आयशा बी के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया.

बॉलीवुड और समाज में हलचल

उस दौर में धर्मेंद्र का यह कदम चर्चा में आ गया था. फैंस और मीडिया के लिए यह एक चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी निजी जिंदगी को शांतिपूर्ण रखा।. इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्में दी और बॉलीवुड में अपनी जगह और मजबूत कर ली. धर्मेंद्र ने सिर्फ नाम बदला, लेकिन यह कदम उनके प्यार और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की मजबूती का प्रतीक था. इस फैसले ने यह दिखाया कि जब प्यार और परिवार के लिए जरूरत होती है, तो साहसिक निर्णय लेना भी जरूरी होता है.

यह भी पढ़ें: Ethiopia Volcanic Eruption Ash India: ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज के लिए कितनी खतरनाक, क्या-क्या हो सकती हैं दिक्कतें?