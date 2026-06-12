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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEthanol Production: क्या घर में भी बना सकते हैं एथेनॉल, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?

Ethanol Production: क्या घर में भी बना सकते हैं एथेनॉल, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?

Ethanol Production: भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर चर्चा काफी बढ़ चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या एथेनॉल घर पर भी बनाया जा सकता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Jun 2026 07:06 PM (IST)
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  • एथेनॉल चीनी या स्टार्च से बना है, ईंधन सहित कई उपयोग।
  • इसके उत्पादन में फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है।
  • भारत में व्यावसायिक एथेनॉल उत्पादन सख्त सरकारी नियमों के अधीन है।
  • उत्पादन के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है।

Ethanol Production: पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के बारे में बढ़ती चर्चाओं के साथ कई लोग इस बात को लेकर काफी हैरान होते हैं कि क्या एथेनॉल का उत्पादन घर पर भी किया जा सकता है. वैज्ञानिक रूप से एथेनॉल जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए से बनाया जाता है. इसमें चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है. हालांकि कमर्शियल, ईंधन या बड़े पैमाने के उद्देश्यों के लिए एथेनॉल का उत्पादन भारत में सख्त कानून के नियमों के अधीन है.

क्या है एथेनॉल?

एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो आमतौर पर चीनी या फिर स्टार्च युक्त कृषि उत्पादों जैसे की गन्ना, मक्का, चावल और फलों से बनाया जाता है. इसका व्यापक रूप से उद्योग, दवा, सैनिटाइजर और ईंधन जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है.

एथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है? 

एथेनॉल के उत्पादन में आमतौर पर दो वैज्ञानिक चरण शामिल होते हैं. पहले चरण में प्राकृतिक शर्करा को खमीर की मदद से फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल में बदला जाता है. दूसरे चरण में अल्कोहल को औद्योगिक डिस्टिलेशन प्रणाली की मदद से अलग और शुद्ध किया जाता है. फर्मेंटेशन के बाद जो तरल मिलता है उसमें सिर्फ सीमित प्रतिशत अल्कोहल होता है. इसे औद्योगिक या फिर ईंधन संबंधी इस्तेमाल के लिए इसकी शुद्धता बढ़ाने के लिए आगे संसाधित किया जाता है. 

यह भी पढ़ेंः रूस-यूक्रेन जंग ने तोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रिकॉर्ड, जानें कितने दिन चला था यह महायुद्ध?

डिस्टिलेशन क्यों जरूरी? 

डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल फर्मेंटेड मिश्रण में मौजूद दूसरे पदार्थ से अल्कोहल को अलग करने के लिए किया जाता है. क्योंकि एथेनॉल और पानी के बॉलिंग पॉइंट अलग-अलग होते हैं, औद्योगिक प्रणालियों एथेनॉल को अलग कर सकती हैं और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकती हैं. 

भारत में कानूनी स्थिति 

जबकि एथेनॉल उत्पादन के पीछे का विज्ञान काफी जाना पहचाना है लेकिन इसके बावजूद भी आवश्यक अनुमति के बिना एथेनॉल का उत्पादन और डिस्टिलिंग कानूनी नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं. ईंधन, व्यावसायिक इस्तेमाल या फिर बिक्री के लिए एथेनॉल सरकारी कंट्रोल, लाइसेंस की जरूरत और सुरक्षा मानकों के अधीन है.

एथेनॉल के उत्पादन में कई सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हैं. फर्मेंटेशन से ऐसी गैसें उत्पन्न हो सकती हैं जिनके लिए उचित वेंटिलेशन की जरूरत होती है. इसी के साथ अल्कोहल काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है. जोखिम को कम करने के लिए औद्योगिक सुविधाएं खास उपकरण और सुरक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करती हैं.

यह भी पढ़ेंः 1 टन गन्ने से कितना एथेनॉल बनाया जा सकता है, इससे कितना ईंधन तैयार होगा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Sugarcane Ethanol Production Biofuel
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