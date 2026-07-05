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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAli Khamenei Funeral: 25 मिलियन यूरो का बजट! ये हैं इतिहास के 5 सबसे महंगे अंतिम संस्कार,जानें कहां टिकता है ईरान?

Ali Khamenei Funeral: 25 मिलियन यूरो का बजट! ये हैं इतिहास के 5 सबसे महंगे अंतिम संस्कार,जानें कहां टिकता है ईरान?

Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है. यह शनिवार से शुरू होकर 6 दिनों तक चलेगा. आइए जानते हैं इतिहास के सबसे महंगे अंतिम संस्कार के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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  • अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर 25 मिलियन यूरो खर्च का अनुमान।
  • तेहरान सहित पाँच शहरों में अंतिम विदाई, लाखों लोग जुटे।
  • लेख में इतिहास के सबसे महंगे अंतिम संस्कारों पर भी चर्चा।
  • सिकंदर, रीगन, एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार थे इतिहास के सबसे महंगे।

Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए तेहरान में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं. अंतिम विदाई के लिए उनके पार्थिव शरीर को ईरान और इराक के पांच प्रमुख शहर तेहरान, कुम, नजफ, कर्बला और मशहद में ले जाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकार अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर लगभग 25 मिलियन यूरो खर्च कर सकती है. इसी बीच आइए जानते हैं इतिहास के पांच सबसे महंगे अंतिम संस्कारों के बारे में.

ईरान का अंतिम संस्कार बजट 

हालांकि ईरानी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कुल खर्च का खुलासा नहीं किया है लेकिन WELT की एक जांच रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार का बजट लगभग 25 मिलियन यूरो हो सकता है. इस राशि में से लगभग 15 मिलियन यूरो कथित तौर पर तेहरान में आयोजन के लिए दिए गए हैं. इसी के साथ 5 मिलियन यूरो का अलग-अलग बजट पवित्र शिया शहरों कुम और मशहद में होने वाले आयोजन के लिए रखा गया है. 

सूची में सिकंदर महान शीर्ष पर 

ऐसा माना जाता है कि सिकंदर महान का अंतिम संस्कार इतिहास का सबसे महंगा था. ऐतिहासिक अनुमानों के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार पर लगभग $600 मिलियन खर्च हुए थे. उनके अवशेषों को एक ठोस सोने के ताबूत के अंदर रखा गया था. इसी के साथ दर्जनों घोड़ों द्वारा खींचा गया एक शानदार सोने का रथ अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए खास तौर से तैयार किया गया था. 

रोनाल्ड रीगन के अंतिम संस्कार की लागत 

2004 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का राजकीय अंतिम संस्कार आधुनिक इतिहास में सबसे महंगे में से एक है. उनके अंतिम संस्कार में लगभग 400 मिलियन डॉलर का खर्च आया था. अमेरिका में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया और कई विश्व नेताओं की भागीदारी की वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी.

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महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की विदाई

2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार यूनाइटेड किंगडम ने अब तक आयोजित सबसे बड़े राजकीय आयोजन में से एक था. एक अनुमान के मुताबिक इस आयोजन की लागत £160 मिलियन से ज्यादा थी. ज्यादातर खर्च सैन्य परेड, राष्ट्रव्यापी सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था और समारोह में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की व्यवस्था पर खर्च किया गया था. 

किम जोंग इल के अंतिम संस्कार का खर्च 

2011 में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग इल के अंतिम संस्कार में कथित तौर पर लगभग 40 मिलियन डॉलर का खर्च आया था. रिपोर्ट के मुताबिक बजट में उनके शरीर का स्थायी शव लेप लगाना, रूसी विशेषज्ञों की भागीदारी और साथ ही दिवंगत नेता को समर्पित बड़े स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण शामिल था. 

जॉन एफ कैनेडी का राजकीय अंतिम संस्कार 

1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में एक काफी बड़े पैमाने पर राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया था. इस समारोह में लगभग 15 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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