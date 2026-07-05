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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office: 'अल्फा' ने शनिवार को 'वेलकम टू द जंगल' को पछाड़ा, 'कॉकटेल 2'- 'मां इंटि बंगारम' का ऐसा रहा हाल

Saturday Box Office: 'अल्फा' ने शनिवार को 'वेलकम टू द जंगल' को पछाड़ा, 'कॉकटेल 2'- 'मां इंटि बंगारम' का ऐसा रहा हाल

Saturday Box Office: थिएटर में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं. शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई हुई है. आइए जानते हैं किस फिल्म ने बाजी मारी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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शनिवार को बॉक्स ऑफिस फिल्मों ने शानदार परफॉर्म किया. 'वेलकम टू द जंगल' से लेकर 'अल्फा' तक ने जबरदस्त कमाई की. 'अल्फा' ने तो 'वेलकम टू द जगंल' को भी पछाड़ दिया. आइए नजर डालते हैं शनिवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर. 

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'अल्फा'

'अल्फा' ने दूसरे दिन 11.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ कमाए थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.75 करोड़ हो गया है और ग्रॉस 24.90 करोड़ हो गया है. फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. फिल्म फीमेल सेंट्रिक है. इस फिल्म में आलिया-शरवरी एक्शन अवतार में दिखीं.

'बेबी डू डाई डू'
फिल्म ने दूसरे दिन 58 लाख का कलेक्शन किया. वहीं पहले दिन फिल्म ने 40 लाख कमाए. फिल्म ने टोटल 98 लाख का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने ग्रॉस 1.13 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म में हुमा कुरैशी नजर आई हैं.

'मां इंटि बंगारम' 
फिल्म ने शनिवार को 1.4 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को एक हजार शोज मिले. वहीं 26 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 56.10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में समांथा रुथ प्रभु लीड रोल में हैं.

'वेलकम टू द जंगल'
फिल्म ने शनिवार को 7.35 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. 105 करोड़ का नेट कलेक्शन और 125.02 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स थे. इसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, फरीदा जलाल, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आए.

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'कॉकटेल 2'
कॉकटेल ने शनिवार को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 91.30 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 108.85 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Jul 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Cocktail Alpha Welcome To The Jungle Saturday Box Office
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