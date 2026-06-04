Cockroach Janta Party Spokespersons: कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, क्या उन्हें सैलरी भी देंगे अभिजीत दीपके?
सीजेपी ने को पार्टी के तीन प्रवक्ताओं की घोषणा की. यह नियुक्तियां सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भारत वापसी और संगठन की ओर से 6 जून को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले ही हुई है.
Cockroach Janta Party Spokespersons: कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को पार्टी के तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की है. ये तीनों प्रवक्ता जनता और मीडिया के सामने आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह नियुक्तियां कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भारत वापसी और संगठन की ओर से 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले ही हुई है. इन नियुक्तियों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की भूमिका दी गई है. इसके अलावा पॉलिटिकल रिसर्चर और फिल्ममेकर विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र आशुतोष रांका भी प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता कौन है और क्या अभिजीत दीपके उन्हें भी सैलरी देंगे.
कौन है सौरभ दास?
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के लिए चुना गया है. जानकारी के अनुसार सौरभ दास ने कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हुए कई साल बिताए. इसके अलावा नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में दास भी शामिल थे.
कौन है विजेता दहिया?
विजेता दहिया को आंदोलन के प्रवक्ताओं में से एक नियुक्त किया गया. सीजेपी ने दहिया को राजनीतिक रिसर्चर, लेखक, फिल्ममेकर और कंटेंट क्रिएटर बताया है. संगठन का कहना है कि उन्होंने पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब नामक दो पुस्तक लिखी है. इसके अलावा दहिया ने हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी और निर्देशित भी की है. बताया जाता है कि उनकी एजुकेशन डीटीयू से पूरी हुई है.
कौन है आशुतोष रांका?
सीजेपी संगठन की ओर से घोषित तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका के पास परामर्श और जनहित में काम करने का एक्सपीरियंस है. जानकारी के अनुसार रांका ने लंदन में मैकिंजी एंड कंपनी के साथ काम करने से पहले आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि आशुतोष रांका पिछले साल भारत लौटे और तब से जयपुर में एनवायरमेंट, एजुकेशन और युवा मुद्दों से संबंधित अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिनमें नीट परीक्षा पेपर लीक और अमायरा हत्या मामले से संबंधित अभियान शामिल है.
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क्या अभिजीत दीपके तीनों प्रवक्ताओं को भी देंगे सैलरी?
कुछ समय पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की थी कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे. इसके अलावा दीपके ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी उनके साथ जुड़ने के लिए कहा. आपको बता दे की अभिजीत दीपके फिलहाल अमेरिका में है. वहीं अगर बात करें सीजेपी के तीनों प्रवक्ताओं की तो फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इन तीनों प्रवक्ताओं को कोई सैलरी दी जाएगी या नहीं. अभिजीत दीपके अनुसार यह कोई सीजेपी पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक डिजिटल आंदोलन है. इससे जुड़े सभी लोग वालंटियर के रूप में काम कर रहे है और यह भारत के इतिहास में सबसे पारदर्शी आंदोलन है, जिसे युवाओं का समर्थन मिल रहा है.
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