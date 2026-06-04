हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCockroach Janta Party Spokespersons: कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, क्या उन्हें सैलरी भी देंगे अभिजीत दीपके?

Cockroach Janta Party Spokespersons: कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, क्या उन्हें सैलरी भी देंगे अभिजीत दीपके?

सीजेपी ने को पार्टी के तीन प्रवक्ताओं की घोषणा की. यह नियुक्तियां सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भारत वापसी और संगठन की ओर से 6 जून को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले ही हुई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

Cockroach Janta Party Spokespersons: कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को पार्टी के तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की है. ये तीनों प्रवक्ता जनता और मीडिया के सामने आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह नियुक्तियां कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भारत वापसी और संगठन की ओर से 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से कुछ दिन पहले ही हुई है. इन नियुक्तियों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता की भूमिका दी गई है. इसके अलावा पॉलिटिकल रिसर्चर और फिल्ममेकर विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र आशुतोष रांका भी प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता कौन है और क्या अभिजीत दीपके उन्हें भी सैलरी देंगे. 

कौन है सौरभ दास?

इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के लिए चुना गया है. जानकारी के अनुसार सौरभ दास ने कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हुए कई साल बिताए. इसके अलावा नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में दास भी शामिल थे. 

कौन है विजेता दहिया? 

विजेता दहिया को आंदोलन के प्रवक्ताओं में से एक नियुक्त किया गया. सीजेपी ने दहिया को राजनीतिक रिसर्चर, लेखक, फिल्ममेकर और कंटेंट क्रिएटर बताया है. संगठन का कहना है कि उन्होंने पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब नामक दो पुस्तक लिखी है. इसके अलावा दहिया ने हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी और निर्देशित भी की है. बताया जाता है कि उनकी एजुकेशन डीटीयू से पूरी हुई है. 

कौन है आशुतोष रांका? 

सीजेपी संगठन की ओर से घोषित तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका के पास परामर्श और जनहित में काम करने का एक्सपीरियंस है. जानकारी के अनुसार रांका ने लंदन में मैकिंजी एंड कंपनी के साथ काम करने से पहले आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी. इसके अलावा बताया जा रहा है कि आशुतोष रांका पिछले साल भारत लौटे और तब से जयपुर में एनवायरमेंट, एजुकेशन और युवा मुद्दों से संबंधित अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिनमें नीट परीक्षा पेपर लीक और अमायरा हत्या मामले से संबंधित अभियान शामिल है. 

ये भी पढ़ें-पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी करेगी प्रदर्शन, जानें कैसे और कहां मिलती है इसकी परमीशन?

क्या अभिजीत दीपके तीनों प्रवक्ताओं को भी देंगे सैलरी?

कुछ समय पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की थी कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे. इसके अलावा दीपके ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी उनके साथ जुड़ने के लिए कहा. आपको बता दे की अभिजीत दीपके फिलहाल अमेरिका में है. वहीं अगर बात करें सीजेपी के तीनों प्रवक्ताओं की तो फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इन तीनों प्रवक्ताओं को कोई सैलरी दी जाएगी या नहीं. अभिजीत दीपके अनुसार यह कोई सीजेपी पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक डिजिटल आंदोलन है. इससे जुड़े सभी लोग वालंटियर के रूप में काम कर रहे है और यह भारत के इतिहास में सबसे पारदर्शी आंदोलन है, जिसे युवाओं का समर्थन मिल रहा है. 

ये भी पढ़ें-भारत किसको बेचता है गोल्ड, कौन है खरीदार? RBI के सोना बेचने के दावों के बीच जान लीजिए जवाब?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Abhijit Dipke Cockroach Janta Party Cockroach Janta Party Protest Delhi Saurabh Das Vijeta Dahiya Ashutosh Ranka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Spokespersons: कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, क्या उन्हें सैलरी भी देंगे अभिजीत दीपके?
कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता, क्या उन्हें सैलरी भी देंगे अभिजीत दीपके?
जनरल नॉलेज
India Census : जब डाक टिकटों और पोस्टकार्ड से हुई थी देश की जनगणना, जानें कब हुआ था ऐसा?
जब डाक टिकटों और पोस्टकार्ड से हुई थी देश की जनगणना, जानें कब हुआ था ऐसा?
जनरल नॉलेज
Richest and Poorest Chief Ministers of India :देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
पोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
पोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
इंडिया
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
ऑटो
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget