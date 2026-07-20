CJP के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-ंमंतर जा रहे चंद्रशेखर आजाद का रोका, पुलिस से हुई नोक-झोंक

नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) मुखिया चंद्रशेखर आजाद आज सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के धरनास्थल पर पहुंचे. जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे नगीना सांसद को पुलिस ने रोका तो इस दौरान सांसद चंद्रशेखर और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली.

इस दौरान सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि देश के युवाओं के साथ "अन्याय" हो रहा है और वह इस मुद्दे को लेकर संसद में भी सवाल उठाएंगे. ने कहा कि अन्याय को सहन करना, अन्याय करने से कहीं बड़ा अपराध है. सरकार अपना 'धर्म' निभा रही है, पुलिस अपना 'धर्म' निभा रही है और मैं इस धरती के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा हूं,"

छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, "एक भारतीय युवा होने के नाते, मैं युवाओं के दर्द को समझता हूं. मैं यहां उनकी आवाज बनने और उनके साथ खड़े होने आया हूं. उनके साथ अन्याय हो रहा है. सरकार इसे होने दे रही है. अन्याय को सहन करना, अन्याय करने से कहीं बड़ा अपराध है... हम संसद में भी लड़ेंगे."

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का ये Video चौंका देगा, RPF जवानों से शख्स बोला- मारो, मुझे मारो, और फिर...

छात्रों के प्रदर्शन को चंद्रशेखर आजाद ने दिया समर्थन

आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के मुखिया और उत्तर प्रदेश की नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च से पहले जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन मंच पर पहुंचे थे, यहां उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है. इस दौरान आसपा सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ फिल्म अभिनेता प्रकाश राज भी यहां मौजूद रहे.

सोनम वांगचुक ने की थी संसद तक मार्च की घोषणा

बता दें कि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की घोषणा सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने की थी. हालांकि, 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें धरना स्थल से हटाकर दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्च को अनुमति नहीं दी थी.दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन स्थल की ओर से जा रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास हल्का बल प्रयोग किया.

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो