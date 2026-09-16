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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजब्यूटी प्रोडक्ट्स में कौन-कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कौन-सा कितना खतरनाक?

ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कौन-कौन से केमिकल्स मिलाए जाते हैं, कौन-सा कितना खतरनाक?

पाकिस्तान में बनी स्किन-लाइटनिंग क्रिम को लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने चेतावनी जारी की है. ऐसे में जानें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में छिपे जहरीले केमिकल्स के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 09:22 AM (IST)
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हाल ही में हुई एक जांच में पाया गया कि पाकिस्तान में बनी दो कॉस्मेटिक क्रीम में जरूरत से ज्यादा केमिकल्स पाए गए हैं. दरअसल गोरे ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को बिना अनुमति के भारत में बेचा जा रहा था. जांच के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने चेतावनी जारी की है और लोगों को केवल अधिकृत कंपनी व ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने की सलाह दी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कौनसे केमिकल्स पाए जाते हैं और कौनसे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं?

केमिकल्स मिलाने की वजह

ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स उन्हें खुशबुदार और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मिलाएं जाते हैं. वहीं शैंपू, फेस वॉश और साबून में कुछ केमिकल्स बेहतर झाग के लिए भी मिलाएं जाते हैं. केमिकल्स मिलाने की वजह प्रोडक्ट्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता हैं. हालांकि यह कहना सही नहीं है कि हर केमिकल नुकसानदायक होता है. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जिनके लंबे या अधिक उपयोग से त्वचा को नुकसान पहुंचता है. इन प्रोडक्ट्स के लंबे इस्तेमाल से स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है.

 स्किन-लाइटनिंग क्रिमों में होता है पारे के उपयोग

कुछ अवैध स्किन-लाइटनिंग क्रिमों में पारा यानि मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है. मरकरी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से यह किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है. जिससे यह गंभीर बिमारियों का कारण बन सकता है. यानि कि लोग गोरा होने व त्वचा के रंग को हल्का करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं और अंजाने में अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं.

सीसा होता है खतरनाक

कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सीसा यानि लेड का उपयोग होता है. लेकिन जब इसका उपयोग किसी भी प्रोडक्ट में जरूरत से ज्यादा किया जाता है, तो यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. यह चेहरे को डार्क बनाने लगता है व समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है. ऐसे में लेड की मात्रा देखकर ही प्रोडक्ट खरीदना बेहतर होता है.

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फॉर्मेल्डिहाइड और थैलेट्स भी होते हैं खतरनाक

फॉर्मेल्डिहाइड और थैलेट्स परफ्यूम, नेल पॉलिश और हेयर स्प्रे जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा उपयोग होने पर यह त्वचा में जलन, सांस में दिक्कत और कैंसर का कारण बनते हैं. आमतौर पर इनका उपयोग प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया और फंगस को रोकने के लिए किया जाता है. हालांकि सिमित मात्रा में उपयोग नुकसान नहीं पहुंचाता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

सीडीएससीओ ने लोगों को सलाह दी है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके समाप्ती की तारीख, बैच नंबर, केमिकल्स और अन्य जरूरी जानकारी जरूर देखें. वहीं अधिकृत प्रोडक्ट्स ही खरीदने की सलाह दी है. जहां तक संभव हो प्राकृतिक चिजों व उनसे बने प्रोडक्ट का ही उपयोग करें.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 09:22 AM (IST)
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