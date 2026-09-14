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पायलट को कब पता चलता है प्लेन क्रैश होने वाला है, अंदर क्या होता है?

विमान में क्रैश या बड़े खतरे का पता आधुनिक उपकरणों व अलार्म से सेकंडों या मिनटों पहले चलता है. ऐसी स्थिति में पायलट सबसे पहले बातचीत छोड़कर प्लेन को संभालने और मेडे कॉल भेजने की कोशिश करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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विमान यात्रा के दौरान किसी भी अनहोनी या तकनीकी खराबी का सामना करना यात्रियों और क्रू दोनों के लिए बेहद खौफनाक होता है. तुर्किश एयरलाइंस की इस्तांबुल से ट्यूनिस जा रही फ्लाइट TK 661 में खराब मौसम और टर्बुलेंस के कारण अचानक आई गिरावट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पायलट को हवा में खतरे का अंदाजा कब लगता है. कैसे किसी भी विमान में संकट आने पर कॉकपिट के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. कॉकपिट में लगे उन्नत अलार्म, कंप्यूटर सेंसर्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पायलट को हर सेकंड की अपडेटेड जानकारी देते हैं. आइए इस बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं.

खतरे की आहट और सेकंडों में खेल खत्म

उड़ान के दौरान किसी संभावित दुर्घटना या तकनीकी विफलता का पूर्वाभास पायलट को परिस्थितियों के आधार पर कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट पहले मिल जाता है. अचानक बर्ड स्ट्राइक, रनवे की समस्या या इंजन में धमाके जैसी आपात स्थिति में पायलट के पास निर्णय लेने के लिए केवल कुछ सेकंड का वक्त होता है. वहीं दूसरी ओर, सिस्टम में आ रही धीमी खराबी, ईंधन की कमी या खराब मौसम की स्थिति में उन्हें खतरे को समझने के लिए कुछ मिनटों का समय मिल जाता है.

कॉकपिट में मिलने वाली चेतावनियां

विमान में किसी भी खराबी के आते ही कॉकपिट का माहौल बेहद गंभीर हो जाता है. जहाज का ऑन-बोर्ड कंप्यूटर तुरंत मास्टर वार्निंग अलार्म बजा देता है और डैशबोर्ड पर रेड लाइट जलने लगती है. हाइड्रोलिक प्रेशर गिरना, केबिन का दबाव कम होना या इंजन का काम बंद कर देना, ये ऐसी स्थितियां हैं जिनकी जानकारी पायलटों को स्क्रीन पर तुरंत मिल जाती है. इसके अलावा अचानक हवा का रुख बदलने या तेज बवंडर में फंसने पर भी ऑटोमैटिक अलर्ट सिस्टम बज उठता है.

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पायलट को कब पता चलता है प्लेन क्रैश होने वाला है, अंदर क्या होता है?

संकट के समय पायलटों का पहला नियम

आपात स्थिति पैदा होते ही पायलट अंतरराष्ट्रीय एविएशन के सबसे बुनियादी नियम का पालन करते हैं, जिसे एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट कहा जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि पायलट का सबसे पहला और मुख्य काम किसी भी तरह से विमान पर अपना नियंत्रण बनाए रखना होता है. इसके बाद वे सुरक्षित दिशा या रास्ते की पहचान करते हैं और सबसे अंत में रेडियो पर बातचीत करते हैं. यही वजह है कि संकट के शुरुआती पलों में वे यात्रियों से बात करने के बजाय प्लेन को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आपातकालीन संपर्क

जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है या तुरंत मदद की जरूरत होती है, तो पायलट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को तीन बार मेडे मेडे मेडे May day का संदेश भेजते हैं. इस आपातकालीन कॉल के मिलते ही एटीसी उस विमान को हवा में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और नजदीकी रनवे को लैंडिंग के लिए खाली करा देता है. इस दौरान कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट अपनी इमरजेंसी चेकलिस्ट खोलकर तेजी से क्रैश को रोकने या सिस्टम को रीस्टार्ट करने के उपाय अपनाते हैं.


पायलट को कब पता चलता है प्लेन क्रैश होने वाला है, अंदर क्या होता है?

केबिन का माहौल और यात्रियों को मिलने वाली सूचना

कॉकपिट के भीतर जब पायलट प्लेन को संभालने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तब केबिन में तुरंत कोई सूचना नहीं दी जाती, ताकि यात्रियों में भगदड़ या अफरा-तफरी न फैले. स्थिति जब पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती है या इमरजेंसी लैंडिंग की ही एक मात्र उम्मीद बचती है, तब केबिन क्रू के जरिए यात्रियों को ब्रेस पोजीशन अपनाने के निर्देश दिए जाते हैं. हालांकि, अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे मामलों में देखा गया है कि बेहद कम समय मिलने पर पायलटों का सारा ध्यान सिर्फ प्लेन को आबादी से दूर ले जाने और बचाने पर ही केंद्रित रहता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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