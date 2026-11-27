Constitution Day 2026: आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था. इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया और साल 2015 से भारत सरकार ने हर साल 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है. इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है. आज के इस खास मौके पर प्रस्तावना में लिखे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और गणतंत्र जैसे शब्दों का वास्तविक और संवैधानिक अर्थ समझना बेहद जरूरी है.

समाजवाद का क्या अर्थ है?

भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था. भारत में समाजवाद का अर्थ साम्यवादी देशों की तरह निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य देश में आय, प्रतिष्ठा और जीवन स्तर की असमानता को कम करना तथा समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है, और यह देश में निजी उद्यमशीलता या व्यापार पर रोक नहीं लगाता. भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी सिद्धांत का उदाहरण है, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं.

पंथनिरपेक्ष का क्या मतलब है?

पंथनिरपेक्ष शब्द को भी साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किया गया था. इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत का अपना कोई आधिकारिक या राजकीय धर्म नहीं है. देश की नजर में सभी धर्म और पंथ एक समान हैं और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती.

संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है. इसके साथ ही अनुच्छेद 14, 15 और 16 धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर सख्त रोक लगाते हैं. एस.आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है.

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गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है?

संविधान की प्रस्तावना में लिखा गणतंत्र शब्द भारत की शासन व्यवस्था के शीर्ष पद को परिभाषित करता है. गणतंत्र का अर्थ है कि देश का प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष किसी राजशाही या वंशानुगत परंपरा के आधार पर नहीं चुना जाएगा, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा.

भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनका चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है. इसका एक बड़ा अर्थ यह भी है कि देश की संप्रभुता किसी राजा या व्यक्ति विशेष के बजाय भारत की जनता में निहित है, और योग्यता रखने वाला देश का कोई भी आम नागरिक सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है.

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