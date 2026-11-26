Prithviraj Sanyogita Love Story: इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं, जो सिर्फ तारीखों की मोहताज नहीं रहीं, बल्कि वे दिल की हर उस धड़कन को सहेजती हैं जहां प्यार को नई पहचान मिल रही होती है. कुछ ऐसी ही एक कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की, जहां फासलों, शाही मर्यादा और विरोध के बाद भी दो दिलों ने सबसे सामने एक-दूसरे को चुना. आइए इसी अडिग और बेखौफ जज्बे की ऐतिहासिक प्रेम कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर एहसास नई इबारत लिखता है.

संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम

संयोगिता के पिता राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे. उनकी बेटी को दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया था. दरअसल संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता के तमाम किस्से-कहानियां सुनी थीं. जब एक चित्रकार ने संयोगिता को पृथ्वीराज की फोटो दिखाई तो वे उन पर मोहित हो गई थीं और मन ही मन उनको अपना पति मान बैठी थीं. दूसरी तरफ जब पृथ्वीराज ने संयोगिता के बारे में सुना तो वे भी उनके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर बहुत आकर्षित हुए थे.

राजा जयचंद को नहीं पसंद था यह रिश्ता

राजा जयचंद को उनकी बेटी और पृथ्वीराज का यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था. दरअसल जयचंद और पृथ्वीराज के बीच सत्ता और वर्चस्व को लेकर बहुत तगड़ी दुश्मनी थी. यही इस प्रेम कहानी की बाधा थी. पृथ्वीराज ने जयचंद के सामने संयोगिता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने इसे ठुकरा दिया. जब राजा ने विवाह का फैसला ठुकराया तो पृथ्वीराज ने तय कर लिया कि अब तो वे संयोगिता से ही शादी करेंगे.

यह भी पढ़ें: Household Cooking Air Pollution: हवा बिगाड़ने में रसोई जिम्मेदार, घर के चूल्हे कैसे बढ़ा रहे देश का प्रदूषण?

स्वयंवर का आयोजन

उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद राजा जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखने का फैसला किया. जयचंद ने बेटी के लिए सभी योग्य राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया. इतना ही नहीं उनको नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर द्वारपाल के रूप में बाहर खड़ी दी. जब संयोगिता को यह पता चला तो बहुत निराश हुईं और सम्राट पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा जताई.

संयोगिता के स्वयंवर में क्या हुआ?

अपने स्वयंवर के दिन संयोगिता बारी-बारी से सभी राजाओं के सामने गईं, लेकिन सभी को पीछे छोड़ दिया. ऐसा करते-करते वे द्वार तक पहुंच गईं जहां राजा जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज की मूर्ति रखवाई थी. वे उस मूर्ति को माला पहनाने ही जा रही थीं कि तभी पृथ्वीराज चौहान जो मूर्ति के पीछे छिपे थे वे बाहर आ गए और वैसे ही संयोगिता ने उनके गले में माला डाल दी. इसके बाद से संयोगिता की रजामंदी से उनको तुरंत वहीं से घोड़े पर बैठाकर दिल्ली के लिए निकल पड़े. कहते हैं कि इस घटना से जयचंद बहुत क्रोधित हुए थे.

यह भी पढ़ें: Water Supply In Desert: न नदी...न बारिश, फिर रेगिस्तान में कैसे बुझती है 3.7 करोड़ लोगों की प्यास?