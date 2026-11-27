Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गुजरात की जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी।

यह 240 से अधिक प्रकार के तेल संसाधित कर सकती।

जामनगर वैश्विक ईंधन व्यापार में अहम भूमिका निभाता है।

सितंबर में रूसी कच्चे तेल का आयात 27% गिरा।

World's Largest Oil Refinery: गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है. एक ही परिसर में स्थित इन दो रिफाइनरियों की कुल स्थापित क्षमता 68.2 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है. यह हर दिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती है. यह इसकी अधिकतम स्थापित क्षमता है ना कि इसका वास्तविक दैनिक उत्पादन.

स्थापित क्षमता और वैश्विक हिस्सेदारी

पेट्रोलियम प्लैनिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक अप्रैल 2026 तक जामनगर की कुल स्थापित क्षमता 68.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है. इसमें डोमेस्टिक टैरिफ एरिया रिफाइनरी की हिस्सेदारी 33 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और स्पेशल इकोनामिक जोन रिफाइनरी का योगदान 35.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है.

यह कंपलेक्स वैश्विक रिफायनिंग क्षमता का लगभग 1.5% और भारत की 267.116 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कि कुल स्थापित क्षमता का लगभग 25.5% हिस्सा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025-26 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसका ऑयल टू केमिकल्स व्यवसाय की कुल प्रसंस्करण मात्रा 80 मिलियन मीट्रिक टन है. हालांकि यह आंकड़ा पूरे O2C व्यवसाय को दर्शाता है. इसलिए इसे सिर्फ जामनगर में प्रोसेस किए गए कच्चे तेल की मात्रा नहीं माना जाना चाहिए.

प्रौद्योगिकी और कच्चे तेल का प्रसंस्करण

जामनगर का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1 है जो इसकी तकनीकी जटिलता और अलग-अलग प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है. रिलायंस इसे दुनिया की सबसे मुश्किल रिफाइनरी में से एक मानता है. यह परिसर 240 से ज्यादा प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकता है. इसमें हल्के से लेकर भारी ग्रेड और हाई सल्फर वाला कच्चा तेल भी शामिल है.

यहां दुनिया का सबसे बड़ा पेटकोक गैसीफायर भी है. इसे पेट्रोलियम कोक और कोयले का इस्तेमाल करके चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह गैसीफायर पेटकोक को गैस में बदल देता है जिसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है.



रिलायंस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जामनगर SEZ रिफाइनरी ने ग्लोबल सोलोमन फ्यूल स्टडी 2024 में ऊर्जा, रखरखाव और स्टाफ सूचकांकों के मामले में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया.

2026 में निर्यात और वैश्विक ऊर्जा संबंध

जामनगर अंतरराष्ट्रीय ईंधन व्यापार में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है. सीआरईए की सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस महीने यूरोपीय संघ के बंदरगाहों पर पहुंचने वाले सात बड़े ईंधन कार्गो में से 6 इसी परिसर से आए थे. यह शिपमेंट इटली, रोमानिया, स्पेन और साइप्रस पहुंचे थे.

सीआरईए क्या आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 में जामनगर से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए गए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य 122 मिलियन यूरो था. जुलाई से सितंबर 2026 के बीच जामनगर के कुल कच्चे तेल इंपोर्ट में रूसी कच्चे तेल के हिस्सेदारी 32% थी. हालांकि अगस्त की तुलना में सितंबर में रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट में 27% की गिरावट आई.

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