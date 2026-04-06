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America Navy Seal Team 6: अमेरिका की सील टीम 6 केवल एक सैन्य यूनिट नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है. ओसामा बिन लादेन के खात्मे से लेकर ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में मौत के साये से अपने पायलट को सुरक्षित निकालने तक, इस यूनिट ने साबित किया है कि इनके लिए असंभव शब्द बना ही नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें इतना घातक कौन बनाता है? यह जीत महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग और उन आधुनिक हथियारों का नतीजा है, जो पलक झपकते ही दुश्मन का वजूद मिटा सकते हैं.

ओसामा के शिकारी अब ईरान में चमके

सील टीम 6 का नाम सुनते ही 2011 का वह एबटाबाद मिशन याद आता है, जहां इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. अब 2026 में, इसी यूनिट ने ईरान की सीमा के 200 मील अंदर घुसकर एक घायल अमेरिकी पायलट को बचाया है. एबटाबाद में इन्होंने ओसामा की जान ली थी और ईरान में इन्होंने अपने सैनिक की जान बचाई, लेकिन दोनों ही बार एक बात सामान्य थी- दुश्मन के घर में घुसकर काम पूरा करना और बिना किसी नुकसान के वापस लौट आना.

मौत को मात देने वाली फौलादी ट्रेनिंग

नेवी सील टीम 6 का सदस्य बनना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है. इनका चयन ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा जैसा है. इन्हें सालों तक समुद्र की गहराइयों, घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है. इनकी ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा मानसिक मजबूती है, ताकि वे बिना सोचे-समझे किसी भी दबाव में सही फैसला ले सकें. सील (SEAL) का मतलब ही है- सी (Sea), एयर (Air) और लैंड (Land), यानी ये पानी, हवा और जमीन तीनों जगह से हमला करने में माहिर हैं.

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अंधेरे के राजा हैं ये जांबाज योद्धा

सील टीम 6 की एक बड़ी ताकत है रात के अंधेरे में काम करने की काबिलियत. जब दुनिया सोती है, तब ये अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं. इनके पास दुनिया के सबसे उन्नत नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजिंग डिवाइस होते हैं, जो इन्हें घने अंधेरे या धुंध में भी दुश्मन को साफ देखने की शक्ति देते हैं. ईरान के जाग्रोस पहाड़ों में भी, जहां दुश्मन इन्हें ढूंढ रहा था, ये अंधेरे का फायदा उठाकर पायलट तक पहुंच गए.

दुनिया के सबसे सटीक हथियारों का इस्तेमाल

अगर हथियारों की बात करें, तो सील टीम 6 की पहली पसंद HK416 असॉल्ट राइफल है. यह राइफल अपनी बेजोड़ सटीकता और कम झटके (रिकॉइल) के लिए जानी जाती है. चाहे रेगिस्तान की धूल हो या समंदर का खारा पानी, यह राइफल कभी जाम नहीं होती है. इसके अलावा, भारी गोलाबारी के लिए ये Mk48 मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं, जो लगातार गोलियां बरसाकर दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं देती हैं.

एक किलोमीटर दूर से अचूक लगाते हैं निशाना

पहाड़ी इलाकों या लंबी दूरी के ऑपरेशनों में सील टीम 6 के स्नाइपर्स का कोई सानी नहीं है. इनके पास ‘Mk 13 स्नाइपर राइफल’ और घातक ‘.50 कैलिबर बैरेट’ स्नाइपर राइफल होती है. ये हथियार एक किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं. ईरान मिशन के दौरान जब दुश्मन की सेनाएं करीब आ रही थीं, तब इन्हीं स्नाइपर्स और एयर सपोर्ट ने एक सुरक्षा कवच तैयार किया था, जिससे पायलट को सुरक्षित निकाला जा सका.

तकनीक की सुरक्षा के लिए बलिदान

सील टीम 6 का एक कठोर नियम है- हथियार और मशीनें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन अमेरिकी जान और गुप्त तकनीक दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए. 2011 में इन्होंने पाकिस्तान में अपना एक स्टील्थ हेलीकॉप्टर खुद उड़ा दिया था. ठीक वैसा ही हाल ही में ईरान मिशन में भी हुआ. जब इनके दो 'MC-130J' विमान तकनीकी खराबी के कारण फंस गए, तो इन्होंने तुरंत विस्फोटक लगाकर उन्हें उड़ा दिया ताकि ईरान को उनकी एडवांस तकनीक का पता न चल सके.

क्लोज कॉम्बैट के लिए घातक पिस्तौल का इस्तेमाल

जब दुश्मन बिल्कुल सामने हो, तब सील कमांडो अपनी 'सिग सॉयर P226' (Sig Sauer P226) या 'ग्लॉक 17' (Glock 17) पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं. ये पिस्तौलें क्लोज रेंज में बिजली की गति से वार करने के लिए प्रसिद्ध हैं. इसके साथ ही इनके पास विशेष विस्फोटक चार्ज और छोटे ड्रोन होते हैं, जो टोही मिशन और दुश्मन के बंकरों को उड़ाने में काम आते हैं. इनका हर उपकरण एन्क्रिप्टेड होता है, जिससे दुश्मन इनकी बातचीत नहीं सुन सकता है.

जान की कीमत मशीनों से ऊपर

ईरान में हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन एक 'सलेजहैमर' (भारी हथौड़ा) की तरह था. अमेरिका ने अपने एक पायलट के लिए पूरी सैन्य मशीनरी झोंक दी. सैकड़ों सैनिक, दर्जनों विमान और सील टीम 6 की ताकत ने मिलकर साबित किया कि अमेरिकी सेना का सिद्धांत आज भी वही है- अपने सिपाही को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, भले ही इसके लिए करोड़ों डॉलर के विमानों की बलि देनी पड़े, लेकिन सील टीम 6 का हर मिशन 'जीरो कैजुअल्टी' यानी बिना किसी सैनिक को खोए पूरा करने की जिद्द पर टिका होता है.

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