ईरान में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में तबाह हुआ अमेरिका का C-130 विमान, जानें यह कितना खास?

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C-130 Aircraft: ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण तनाव के बीच एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. इस्फहान के पास एक अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान C-130 हरक्यूलिस विमान के तबाह होने की जानकारी सामने आई है. यह कोई साधारण मालवाहक विमान नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य शक्ति का वो वर्कहॉर्स है, जिसने दशकों तक दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में अपनी बादशाहत कायम रखी है. इस विमान का नुकसान होना न केवल सामरिक क्षति है, बल्कि एक तकनीकी और मनोवैज्ञानिक झटका भी है, क्योंकि यह विमान अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है. आइए इसकी खासियत के बारे में जानते हैं.

इस्फहान के आसमान में बड़ा सैन्य हादसा

मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच इस्फहान के पास एक अमेरिकी C-130 विमान के तबाह होने की खबर ने सनसनी फैला दी है. ईरानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने इस विमान को निशाना बनाया है. यह घटना उस समय हुई जब यह विमान एक बेहद संवेदनशील रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा था. अमेरिका के लिए C-130 सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उसकी रसद सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है. इस हादसे ने क्षेत्र में जारी तनाव को एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है.

क्या है C-130 की सबसे बड़ी खासियत?

C-130 हरक्यूलिस दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार बनने वाला विमान है. साल 1954 से इसका उत्पादन जारी है और आज भी यह आधुनिक युद्धों में उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी वर्सटाइल यानी बहुमुखी भूमिका है. यह विमान सिर्फ सामान नहीं ढोता, बल्कि इसे गनशिप (AC-130), हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर (KC-130) और खोज व बचाव (HC-130) जैसे कई रूपों में बदला जा सकता है.

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ऊबड़-खाबड़ पट्टियों पर भी कर सकता है लैंड

ज्यादातर आधुनिक सैन्य विमानों को उतरने के लिए लंबे और पक्के रनवे की जरूरत होती है, लेकिन C-130 की ताकत इसके बिल्कुल उलट है. यह विमान मिट्टी, घास, बर्फ या पत्थर वाली कच्ची और छोटी हवाई पट्टियों पर भी सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ कर सकता है. यही कारण है कि इसे सीधे युद्ध के मैदान में सैनिकों और हथियारों को उतारने के लिए भेजा जाता है. दुर्गम पहाड़ों या रेतीले इलाकों में जहां दूसरे विमान हार मान जाते हैं, वहां हरक्यूलिस शान से उतरता है.

भारी-भरकम साजो-सामान ले जाने में माहिर

C-130 विमान की माल ढोने की क्षमता हैरान करने वाली है. यह एक बार में लगभग 19 से 20 टन तक का भारी सैन्य सामान, वाहन या मशीनें ले जा सकता है. एक ही मिशन में इसमें 92 सशस्त्र सैनिक या 64 पैराट्रूपर्स (पैराशूटधारी सैनिक) बैठ सकते हैं. रसद पहुंचाने से लेकर घायल सैनिकों की मेडिकल निकासी तक, यह विमान हर तरह की चुनौती के लिए बना है और इसी वजह से अमेरिकी सेना का भरोसा इस पर इतना गहरा है.

आधुनिक युद्ध के लिए एडवांस्ड तकनीक से लैस

C-130 का नया मॉडल J-सीरीज अब डिजिटल एवियोनिक्स और नई इंजन तकनीक से लैस है. इसमें छह ब्लेड वाले प्रोपेलर, नाइट विजन सिस्टम और इन्फ्रारेड सेंसर लगे हैं, जो इसे घने अंधेरे या धुंध में भी सटीक उड़ान भरने और लैंड करने में मदद करते हैं. हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा के कारण यह लंबे समय तक उड़ता रह सकता है. यह तकनीक इसे किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का एक बेहद जरूरी हिस्सा बनाती है.

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