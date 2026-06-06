हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi NCR Daily Petrol Consumption: एक दिन में कितना तेल पी रहीं दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियां, बाकी महानगरों से ये कितना ज्यादा?

Delhi NCR Daily Petrol Consumption: एक दिन में कितना तेल पी रहीं दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियां, बाकी महानगरों से ये कितना ज्यादा?

Delhi NCR Daily Petrol Consumption: वाहनों की इतनी बड़ी तादाद के कारण दिल्ली-एनसीआर देश के उन इलाकों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की खपत होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi NCR Daily Petrol Consumption : दिल्ली-एनसीआर में हर दिन लाखों लोग अपने काम, नौकरी, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इसी वजह से यहां सड़कों पर कार, बाइक, ऑटो, बस और ट्रकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वाहनों की इतनी बड़ी तादाद के कारण दिल्ली-एनसीआर देश के उन इलाकों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की खपत होती है. हाल ही में ईंधन बचत और प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ईंधन की बचत करने और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है. ऐसे में यह सवाल सबसे ज्यादा सामने आता है कि आखिर दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियां कितना पेट्रोल और डीजल खर्च करती हैं. साथ ही यह जानना भी दिलचस्प है कि ईंधन खपत के मामले में दिल्ली देश के दूसरे बड़े शहरों से कितनी आगे है. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां एक दिन में कितना ईंधन पी रही हैं. 

देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल-डीजल खर्च करती हैं गाड़ियां?

पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े एक अध्ययन के मुताबिक, देश में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल का सबसे बड़ा हिस्सा वाहनों में इस्तेमाल होता है. आंकड़ों के अनुसार करीब 70 फीसदी डीजल और लगभग 99.6 फीसदी पेट्रोल परिवहन क्षेत्र में खपत होता है. इसका मतलब है कि देश में बिकने वाला लगभग पूरा पेट्रोल और बड़ी मात्रा में डीजल सड़क परिवहन, निजी वाहनों, बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों में ही खर्च होता है.

सबसे ज्यादा पेट्रोल कौन खर्च करता है?

आंकड़ों के अनुसार देश में इस्तेमाल होने वाले कुल पेट्रोल का करीब 61.42 फीसदी हिस्सा सिर्फ दोपहिया वाहन खपत करते हैं. इसके बाद कारों का नंबर आता है, जिनकी हिस्सेदारी 34.33 फीसदी है. वहीं तीन पहिया वाहनों की हिस्सेदारी 2.34 फीसदी और अन्य वाहनों की 0.39 फीसदी है. ऐसे में देश में बिकने वाले हर 100 लीटर पेट्रोल में से करीब 61 लीटर सिर्फ बाइक और स्कूटर इस्तेमाल कर लेते हैं. यही वजह है कि पेट्रोल की खपत में दोपहिया वाहन सबसे आगे हैं. 

डीजल सबसे ज्यादा कहां खर्च होता है?

डीजल की खपत का पैटर्न पेट्रोल से थोड़ा अलग है. डीजल का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रक, बस और दूसरे वाणिज्यिक वाहनों में खर्च होता है. आंकड़ों के मुताबिक, कुल डीजल खपत में ट्रकों की हिस्सेदारी 28.25 फीसदी है, जो सबसे ज्यादा है. इसके अलावा निजी कार और एसयूवी 13.15 फीसदी, कृषि क्षेत्र 13 फीसदी, बसें 9.55 फीसदी और वाणिज्यिक कार, एसयूवी 8.94 फीसदी डीजल की खपत करती हैं. वहीं तीन पहिया वाहनों की हिस्सेदारी 6.39 फीसदी और रेलवे की 3.24 फीसदी है. 

पेट्रोल की खपत में दिल्ली सबसे आगे

ईंधन कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल की खपत के मामले में दिल्ली लंबे समय से देश के बड़े शहरों में सबसे आगे रही है. वर्ष 2016-17 में दिल्ली में करीब 12.66 लाख किलो लीटर पेट्रोल की खपत दर्ज की गई थी, जो देश के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा थी. दिल्ली के बाद बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा, जहां करीब 8.44 लाख किलोलीटर पेट्रोल की बिक्री हुई. वहीं मुंबई में 7.56 लाख किलोलीटर और चेन्नई में लगभग 3.41 लाख किलोलीटर पेट्रोल की खपत हुई थी. 

डीजल की खपत में भी दिल्ली का बड़ा हिस्सा

डीजल की खपत के मामले में मुंबई पहले नंबर पर रही, लेकिन दिल्ली यहां भी दूसरे स्थान पर थी. आंकड़ों के अनुसार मुंबई में करीब 1.11 करोड़ किलो लीटर डीजल की खपत हुई, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा लगभग 13.77 लाख किलो लीटर रहा. इसके अलावा बेंगलुरु में 11.57 लाख किलोलीटर और चेन्नई में करीब 3.39 लाख किलो लीटर डीजल की खपत दर्ज की गई. 

यह भी पढ़ें -  World Most Expensive Meat: दुनिया में सबसे महंगा मांस किस जानवर का? कीमत जान उड़ जाएंगे होश

दिल्ली एनसीआर की गाड़ियां एक दिन में कितना ईंधन पी रही हैं?

आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर दिन औसतन करीब 3,470 किलो लीटर पेट्रोल की खपत होती है. वहीं डीजल की दैनिक खपत लगभग 3,770 किलो लीटर के आसपास रहती है. राजधानी में रोजाना 7,000 किलो लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल वाहनों में इस्तेमाल हो जाता है. यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली लाखों कारें, बाइक, बसें, टैक्सियां और मालवाहक वाहन कितनी बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं.

क्या कहते हैं नए आंकड़े?

पीपीएसी 2025-26 आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन प्रति 100 लोगों पर रोजाना करीब 10.4 लीटर पेट्रोल की खपत होती है. राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति डीजल खपत देश के कई राज्यों की तुलना में कम दर्ज की गई है. इसका प्रमुख कारण मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और प्रदूषण कंट्रोल से जुड़े सख्त नियम माने जाते हैं. 

यह भी पढ़ें - House Construction Cost India : तीन मंजिला मकान बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सीमेंट से लेकर लोहे तक का गणित

Published at : 06 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Delhi NCR Vehicles Delhi Petrol Consumption Delhi Diesel Consumption Delhi NCR Fuel Consumption
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Delhi NCR Daily Petrol Consumption: एक दिन में कितना तेल पी रहीं दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियां, बाकी महानगरों से ये कितना ज्यादा?
एक दिन में कितना तेल पी रहीं दिल्ली-एनसीआर की गाड़ियां, बाकी महानगरों से ये कितना ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: ये हैं भारत के सबसे सफल शिक्षा मंत्री, इनके करियर में कभी लीक नहीं हुए पेपर
ये हैं भारत के सबसे सफल शिक्षा मंत्री, इनके करियर में कभी लीक नहीं हुए पेपर
जनरल नॉलेज
Delhi Garbage Mountains: अगर दिल्ली से कूड़े के पहाड़ गायब हुए तो क्या होगा? अंजाम जानकर उछल पड़ेंगे आप
अगर दिल्ली से कूड़े के पहाड़ गायब हुए तो क्या होगा? अंजाम जानकर उछल पड़ेंगे आप
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: खान सर के सरेंडर से पहले कोचिंग के बाहर हाई अलर्ट | Patna Coaching Firing
US Iran War Updates: Trump का बदलता मूड..युद्ध में लाएगा शांति? | Hormuz | Breaking | Latest News
Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने भारत को फिर दिया 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट का ऑफर, प्रतिबंधों की धमकी पर अमेरिका-यूरोप को जमकर सुनाया
पुतिन ने भारत को फिर दिया 5वीं पीढ़ी के Su-57 का ऑफर, प्रतिबंधों की धमकी पर US-यूरोप को सुनाया
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: सड़कों, चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
चौराहों, शहरों और अब यूनिवर्सिटी का नेम चेंज! बीजेपी को आखिर नाम बदलने से हासिल क्या होता है?
क्रिकेट
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, भारत की टी20 टीम में इस खिलाड़ी को भी पहली बार मिली जगह
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
मध्य प्रदेश
इंदौर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, डॉक्टर-नर्स समेत 42 लोगों को काटा; कुत्ते की तलाश में नगर निगम
इंदौर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, डॉक्टर-नर्स समेत 42 लोगों को काटा; कुत्ते की तलाश में नगर निगम
हेल्थ
Best Drinks for Liver Health: फैटी लिवर में बड़े काम की हैं ये पांच ड्रिंक, पीते ही जिगर को मिलेगी जोरदार ठंडक
फैटी लिवर में बड़े काम की हैं ये पांच ड्रिंक, पीते ही जिगर को मिलेगी जोरदार ठंडक
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget