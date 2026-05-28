अल्लाह तआला में क्या होता है तआला का मतलब, अल्लाह के साथ क्यों जोड़ा जाता है यह शब्द?

Allah Taala Meaning in Islam : इस्लाम धर्म में जब भी मुसलमान अल्लाह तआला कहते हैं तो कई लोग यह समझते हैं कि अल्लाह का मतलब भगवान या ईश्वर होता है, लेकिन तआला शब्द का मतलब क्या है, इसे लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है. कुछ लोग इसे हिंदू धर्म में यूज होने वाले सम्मान शब्द श्री जैसा मान लेते हैं, जबकि इसका मतलब और महत्व ज्यादातर लोगों नहीं पता होता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि अल्लाह तआला में तआला का मतलब क्या होता है और यह शब्द अल्लाह के साथ क्यों जोड़ा जाता है?

अल्लाह तआला में तआला का मतलब क्या होता है?

अरबी भाषा और इस्लामी परंपरा में तआला एक बहुत सम्मान वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल अल्लाह की महानता और सबसे ऊंचा होने को बताने के लिए किया जाता है. इसका मतलब है कि अल्लाह इंसान की सोच और समझ से भी कहीं ज्यादा महान हैं. तआला अरबी शब्द तआला से आया है. इसका मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, महान, हर कमी से परे और इंसानी कल्पना से भी ऊपर होता है. वहीं अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का मतलब एकमात्र परमेश्वर, ईश्वर या वह सबसे ऊंचा जिसने पूरी दुनिया को बनाया है.

यह भी पढ़ें - Bakrid 2026: बकरीद और बकरा ईद में क्या है अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?

अल्लाह के साथ क्यों जोड़ा जाता है यह शब्द?

मुस्लिम विद्वानों के अनुसार, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसके साथ आदर और महानता बताने वाले शब्द जोड़ना अच्छा माना जाता है. जैसे अल्लाह तआला, सुब्हानहु व तआला, अल्लाहु अकबर. इन शब्दों के जरिए यह माना जाता है कि इंसान अपने रब की महानता स्वीकार कर रहा है.

कुरान में भी मिलता है तआला का जिक्र

कुरान की कई आयतों में तआला शब्द आया है. इसका यूज अल्लाह की ऊंची शान और महानता बताने के लिए किया गया है, कुरान में कहा गया है कि अल्लाह उन चीजों से कहीं ऊंचा और महान है जिन्हें लोग उसके साथ जोड़ते हैं.

यह भी पढ़ें - Lalu Yadav Grandson Iraj First Birthday: इराज लालू यादव के नाम में क्या है इराज का मतलब, क्यों रखा गया लालू यादव के पोते का यह नाम?