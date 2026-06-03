दिल्ली अग्निकांड में 21 जिंदा जले, जानें बिल्डिंग में आग लगने पर कैसे बचा सकते हैं अपनी जान?

Delhi Malviya Nagar Fire: राजधानी दिल्ली के दक्षिण जिले के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में अबतक 21 लोगों की जिंदा जलने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद फायर सेफ्टी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

सामने आया है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, वहां मानकों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन किया गया था. ऐसे में लोग एक बार फिर हादसों को लेकर गंभीर हो गए हैं. इस हादसे के बीच चलिए जानते हैं कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करें और अगर आप किसी बिल्डिंग में फंसे हैं तो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं.

लिफ्ट का इस्तेमाल न करें- आग लगने पर कभी भी लिफ्ट का प्रयोग न करें, हमेशा सीढ़ियों का ही उपयोग करें.

धुएं से बचें- आग में सबसे ज्यादा मौतें धुएं से दम घुटने के कारण होती हैं. धुएं से बचने के लिए जमीन के सहारे घुटनों के बल रेंगकर बाहर निकलें, क्योंकि जमीन के पास फ्रेश एयर होती है.

मुंह और नाक को ढकें- सांस लेते समय जहरीला धुआं अंदर न जाए, इसलिए गीले तौलिये या कपड़े से अपने मुंह और नाक को ढक लें.

दरवाजे की जांच करें- अगर आप किसी कमरे में बंद हैं, तो दरवाजा खोलने से पहले उसे छूकर देखें. अगर दरवाजा गर्म है, तो उसे न खोलें, इसके बजाय खिड़की से मदद मांगें या किसी अन्य सुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल करें.

कपड़ों में आग लगने पर- अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो रुको, लेट जाओ और लुढ़को का नियम अपनाएं. इसका मतलब है कि जमीन पर लेट जाएं और अपने हाथों से चेहरा ढककर गोल-गोल लुढ़कें.

वापस अंदर न जाएं- इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एक बार सुरक्षित बाहर निकलने के बाद, अंदर छूटे हुए किसी भी सामान को लाने के लिए जलती हुई इमारत में वापस न जाए.

इमरजेंसी नंबर- साथ ही तुरंत फायर सर्विस को 101 इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके घटना की सटीक जानकारी दें.

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