इराज लालू यादव के नाम में क्या है इराज का मतलब, क्यों रखा गया लालू यादव के पोते का यह नाम?

Lalu Yadav Grandson Iraj First Birthday Celebration : बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित परिवारों में से एक लालू यादव के घर आज खुशी का खास मौका है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो के पोते और तेजस्वी के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए परिवार ने गाजियाबाद में भव्य आयोजन रखा है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है. बताया जा रहा है कि जन्मदिन समारोह को जंगल सफारी थीम पर सजाया गया है. रंग-बिरंगे कार्ड छपवाए गए हैं और कई बड़े नेताओं को भी इनविटेशन भेजा गया है. चर्चा है कि इस समारोह में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे कई बड़े विपक्षी चेहरे शामिल हो सकते हैं. हालांकि इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण नन्हे इराज ही बने हुए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इराज लालू यादव के नाम में इराज का मतलब क्या है और लालू यादव के पोते का यह नाम क्यों रखा गया.

इराज लालू यादव के नाम में इराज का मतलब क्या है?

इराज संस्कृत भाषा से जुड़ा एक बेहद सुंदर और खास नाम है. इस नाम के कई मतलब बताए जाते हैं. इराज का एक अर्थ पवन पुत्र यानी भगवान हनुमान माना जाता है. इसका संबंध हवा या पवन से उत्पन्न व्यक्ति से भी जोड़ा जाता है. कई जगहों पर इराज को भगवान कामदेव का नाम भी बताया गया है. इसके अलावा खुशी, फूल और नई एनर्जी का प्रतीक भी इस नाम को माना जाता है.

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लालू यादव के पोते का यह नाम क्यों रखा गया?

इराज का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था और मंगलवार को बजरंगबली का दिन माना जाता है, इसलिए लालू यादव और राबड़ी देवी ने इस नाम को चुना. परिवार का मानना है कि यह नाम धार्मिक आस्था और शुभ संकेत दोनों को दर्शाता है. लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपने पोते का नाम सार्वजनिक किया था. लालू यादव ने कहा था कि जिस तरह उनकी पोती कात्यायनी का जन्म नवरात्रि के दौरान हुआ था, उसी तरह इराज का जन्म मंगलवार को हुआ, इसलिए उसका नाम धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर रखा गया.

इस साल गाजियाबाद में मन रहा है इराज का पहला बर्थडे

लालू परिवार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है. गाजियाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम को सिर्फ पारिवारिक समारोह नहीं बल्कि विपक्षी एकता के बड़े मंच के रूप में भी देखा जा रहा है. आरजेडी समर्थकों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है.

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