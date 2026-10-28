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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज3 Percent DA Increase: 30000 सैलरी वालों को कितना मिलेगा DA, इस रकम में क्या खरीद सकते हैं आप?

3 Percent DA Increase: 30000 सैलरी वालों को कितना मिलेगा DA, इस रकम में क्या खरीद सकते हैं आप?

3 Percent DA Increase: 30000 सैलरी वालों को कितना मिलेगा DA, मोदी कैबिनेट के इस बड़े फैसले से जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी जेब की ताकत और इस अतिरिक्त पैसे में आप क्या खरीद सकते हैं, जानें पूरा गणित

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Oct 2026 07:29 PM (IST)
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3 Percent DA Increase: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से ठीक पहले 28 अक्टूबर 2026 को मोदी कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3 फिसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बड़े फैसले का ऐलान किया, जिसके बाद देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है.

यह नई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलकर आएगा. इस ताजा फैसले के बाद अब कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के मौजूदा 60 फिसदी से बढ़कर सीधे 63 फिसदी पर पहुंच गया है. ऐसे में जिन नौकरीपेशा लोगों का मूल वेतन 30,000 रुपये है, उनकी कुल आमदनी में कितनी बढ़ोतरी होगी और वे इस बढ़ी हुई रकम से क्या कुछ करीद सकते हैं.

30,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों का पूरा कैलकुलेशन

महंगाई भत्ते की गणना हमेशा कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है. 3 फिसदी की इस नई बढ़ोतरी से पहले 30,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 60 फिसदी की दर से हर महीने 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था. अब 63 फिसदी की नई दर लागू होने के बाद, यह राशि बढ़कर 18,900 रुपये प्रति माह हो जाएगी.

इसका सीधा मतलब है कि उनके वेतन में हर महीने 900 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. चूंकि यह फैसला जुलाई 2026 से लागू हुआ है, इसलिए नवंबर के वेतन में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों का कुल 3.600 रुपये का एरियर भी एक साथ जुड़कर मिलेगा, जिससे त्योहारों के इस मौसम में कर्मचारियों के हाथ एक अच्छी-खासी अतिरिक्त रकम आएगी.

इस अतिरिक्त रकम में बाजार से क्या-क्या खरीद सकते हैं?

त्योहारों के इस सीजन में मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि आपकी जेब को काफी राहत देने वाली साबित होगी. इस अतिरिक्त राशि से आप अपने घर के लिए पूरे महीने का जरूरी किराना सामान जैसे प्रीमियम क्वालिटी का चावल, तेल, दालें और रोजमर्रा के मसाले आसानी से खरीद सकते हैं.

इसके अलावा, अगर आप इस रकम से दिवाली पर अपने परिवार को तोहफा देना चाहते हैं, तो एक महीने की बढ़ी हुई राशि में ब्रांडेड शर्ट, साड़ी या बच्चों के लिए नए कपड़े आराम से खरीदे जा सकते हैं. होम डेकोरेशन के शौकीन लोग इस बजट में घर के लिए आकर्षक LED लाइट्स, नए परदे या लिविंग रूम के लिए शानदार बेडशीट का सेट ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Dearness Allowance: DA देने पर सरकारी खजाने में कितना पड़ेगा भार, कहां से देती है सरकार?

एरियर की एकमुश्त रकम से कर सकते हैं बड़ी खरीदारी

जब नवंबर के अंत में आपको 4 महीनों का लगभग 3,600 रुपये का एकमुश्त एरियर मिलेगा, तो आपकी खरीदारी का क्षमता और भी बड़ी हो जाएगी. इस बजट में आप अपने घर के रसोई घर को अपग्रेड करने के लिए एक शानदार मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन कुकटॉप या नया ओवन टोस्टर ग्रिलर खरीद सकते हैं.

गैजेट्स में रुचि रखने वालों के लिए यह रकम दिवाली सेल में एक अच्छा प्रीमियम वायरलेस इयरबड्स या स्मार्टवॉच खरीदने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है. इसके अलावा, इस एरियर के पैसों से आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक शानदार डिनर का आनंद लेकर त्योहार की खुशियों को दोगुना कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किस विचारधारा के हैं नेतन्याहू के विरोधी कैंडिडेट गादी आइजनकोट?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 07:29 PM (IST)
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