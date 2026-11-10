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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPoverty Reduction: दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी घटाने वाले टॉप देश कौन-से, कहां आता है भारत?

Poverty Reduction: दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी घटाने वाले टॉप देश कौन-से, कहां आता है भारत?

Poverty Reduction: भारत ने काफी कम समय में गरीबी को काफी तेजी से कम किया है. आइए जानते हैं कि इस मामले में दूसरे देशों की क्या स्थिति है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Nov 2026 04:41 PM (IST)
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  • भारत 21वीं सदी में गरीबी घटाने वाले प्रमुख देशों में शामिल।
  • भारत में अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से घटकर 2.6% हुई।
  • सरकारी सहायता, रोजगार सृजन से गरीबी घटाने में मदद मिली।

Poverty Reduction: विश्व बैंक की अक्टूबर की गरीबी और समानता रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी में तेजी से गरीबी कम करने वाले देशों में भारत का नाम शामिल है. 

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2023 के बीच लगभग 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. इस संदर्भ में भारत की चर्चा चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ की गई है. 

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गरीबी कम करने वाले पांच प्रमुख देश 

भारत 

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2023 के बीच लगभग 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. यह एक रिकॉर्ड आंकड़ा है. 

चीन 

रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चार दशकों में चीन ने लगभग 800 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है. इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ढांचे से बदलकर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बन गई. अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाले गए लोगों की यह संख्या एक वैश्विक रिकॉर्ड है. 

वियतनाम 

वियतनाम ने अपनी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए गरीबी को कम किया है. प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है. इससे गरीबी में तेजी से कमी आई है.


Poverty Reduction: दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी घटाने वाले टॉप देश कौन-से, कहां आता है भारत?

इंडोनेशिया 

17000 से ज्यादा द्वीपों से बना देश इंडोनेशिया भी गरीबी को तेजी से कम करने में सफल रहा है. इसके पीछे प्रभावी आर्थिक नीति और रोजगार सृजन जैसे जरूरी कारक हैं.

बांग्लादेश 

बांग्लादेश ने सामाजिक विकास संकेतकों में सुधार और अपने गारमेंट उद्योग के विस्तार के जरिए प्रगति की है. इन बदलावों ने देश की एक बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की है.

भारत में गरीबों के आंकड़े 

वैश्विक बैंक रिपोर्ट भारत की प्रगति को कई पैमानों पर दर्शाती है. $3 प्रतिदिन की इनकम सीमा के आधार पर मापी गई अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 प्रतिशत थी जो 2023 में घटकर 2.6% रह गई.

गरीबी मापने के एक व्यापक पैमाने पर भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिलता है. हर दिन 4.20 डॉलर से कम कमाने वाले लोगों का हिस्सा 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1% पर आ गया है. दिए गए आंकड़े बताते हैं कि यह अनुपात और गिर सकता है जो 2028 तक 12.1% तक पहुंच सकता है.

यह आंकड़े इस बात को भी बताते हैं कि गरीबी में कमी का आकलन 1 से ज्यादा पैमाने के जरिए क्यों किया जाता है. अत्यधिक गरीबी दर के लिए $3 प्रतिदिन की सीमा का इस्तेमाल किया जाता है और 4.20 डॉलर की सीमा कम इनकम पर रहने वाले लोगों के एक बड़े समूह को कवर करती है. 

इस वजह से यह दोनों पैमाने इनकम के अलग-अलग स्तर को दर्शाते हैं और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. व्यापक पैमाने के तहत 57.7% से 16.1% तक का बदलाव इस बड़े बदलाव के स्तर को एक अलग नजरिया से दिखाता है. 

ग्रामीण और शहरी गरीबी

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है. ग्रामीण गरीबी 18.4% से घट कर 2.8% हो गई है और शहरी गरीबी दर 10.7% से घट कर 1.1% रह गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारत में गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है.


Poverty Reduction: दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी घटाने वाले टॉप देश कौन-से, कहां आता है भारत?

गिरावट की वजह 

विश्व बैंक भारत की इस प्रगति का कुछ क्रेडिट सरकार के सहायता कार्यक्रमों को देता है. इनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मुफ्त राशन कार्यक्रम शामिल है. 2017 से 2023 के बीच लगभग 13.4 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कार्य बल में भागीदारी भी ज्यादा हुई है.

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भारत की स्थिति का एक नजरिया 

भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने गरीबी को तेजी से कम किया है. चीन की मौजूदगी इस वजह से खास है क्योंकि उसने काफी बड़ी संख्या में लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने आर्थिक विकास, रोजगार और सामाजिक विकास के जरिए प्रगति की है. भारत के आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अत्यधिक और व्यापक दोनों तरह की गरीबी शामिल है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:41 PM (IST)
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