Per Capita Income: दक्षिण एशिया और दुनिया के बड़े आर्थिक मंचों पर जब भी विकास की बात होती है, तो पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना जरूर की जाती है. किसी भी देश के नागरिकों का रहन-सहन और उनका आर्थिक स्तर कैसा है, इसे मापने का सबसे बेहतर जरिया प्रति व्यक्ति आय होता है. यदि हम भारत, चीन और पाकिस्तान इन तीनों देशों के बीच आर्थिक संपन्नता का मुकाबला करें, तो आंकड़े बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं. इस रिपोर्ट में हम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों के आधार पर यह समझेंगे कि इन तीनों एशियाई पड़ोसियों में से किस देश के नागरिक औसतन ज्यादा कमाई कर रहे हैं और किसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

क्या होती है प्रति व्यक्ति आय?

प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य या क्षेत्र की कुल राष्ट्रीय आय को वहां रहने वाले कुल नागरिकों की संख्या से भाग देने पर मिलने वाली औसतन राशि है. सीधे शब्दों में कहें तो इससे यह पता चलता है कि देश का हर नागरिक औसतन हर साल या हर महीने कितना पैसा कमा रहा है. आर्थिक अध्ययन में इसका उपयोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने और दुनिया के देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश की जनता का जीवन स्तर कैसा है और वहां बुनियादी सुविधाएं खरीदने की लोगों की क्षमता कितनी है.

चीन की प्रति व्यक्ति आय

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, इस तिकड़ी में चीन अपने पड़ोसियों से काफी आगे खड़ा है. चीन की नाममात्र प्रति व्यक्ति आय लगभग $15,371 दर्ज की गई है, जो 2025 में दर्ज $13,866 से बढ़ी है. अगर क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर चीन की प्रति व्यक्ति आय को देखें, तो यह $31,786 तक पहुंच जाती है. पिछले कुछ दशकों में तेज औद्योगिक उत्पादन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पर चीन ने अपनी प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त वृद्धि की है और वह उच्च-मध्यम आय वर्ग के देशों में मजबूती से टिका हुआ है.

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भारत की प्रति व्यक्ति आय

भारत अपनी विशाल आबादी के साथ दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय सालाना लगभग 2,00,000 रुपये से 2,10,000 रुपये के बीच पहुंच गई है, जो प्रतिमाह करीब 17,000 रुपये बैठती है.

अगर हम अंतरराष्ट्रीय डॉलर मानक में देखें, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,810 से $3,051 के करीब है. वहीं क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत का यह आंकड़ा लगभग $12,964 के स्तर को छू रहा है. भारत में सेवा क्षेत्र, आईटी और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास के कारण नागरिकों की आय लगातार बढ़ रही है.

पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती और हकीकत

दूसरी ओर, पाकिस्तान की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर काफी चुनौतीपूर्ण नजर आती है. आईएमएफ के 2026 के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की नाममात्र प्रति व्यक्ति आय महज $1,840 से $1,935 के आसपास ही सिमटी हुई है. क्रय शक्ति समता के लिहाज से पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय करीब $8,606 से $8,978 के बीच दर्ज की गई है. विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि पाकिस्तान की लगभग 48% आबादी भीषण आर्थिक तंगी के कारण प्रतिदिन $3 (करीब तीन डॉलर) से भी कम में गुजारा करने को मजबूर है, जो वहां के कमजोर आर्थिक हालात को दर्शाता है.

तीनों देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा?

तीनों देशों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि चीन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों से बहुत आगे है और शीर्ष पर बना हुआ है. भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन वह पाकिस्तान से काफी बेहतर स्थिति में है और अपनी मजबूत विकास दर के कारण आगे बढ़ रहा है. पाकिस्तान इस सूची में सबसे नीचे है और अपनी आंतरिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है. यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय चीन की है, जिसके बाद भारत दूसरे और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर आता है.

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