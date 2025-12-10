2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी 'सैयारा', IMDb के टॉप 10 में किन फिल्मों को मिली जगह, देख लें
Top 10 Most Popular Indian Movies: IMDb ने अपनी 2025 की बेस्ट फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' और आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' टॉप पर हैं.
साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी इवेंटफुल रहा है. बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक कई फिल्मों का दबदबा देखा गया. विक्की कौशल की 'छावा' के क्रेज के शुरु हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है. अहान पांडे और अनीत पड्डा-स्टारर 'सैयारा' का खुमार दर्शकों पर यूं छाया जैसे कभी उतरेगा ही नहीं.
आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी धूम मचाई. इस साल जिन सभी चीजों ने चर्चा बटोरी उसे ध्यान में रखते हुए IMDb ने 2025 की 'टॉप-10 बेस्ट फिल्म' की लिस्ट जारी कर दी है.
सब पर भारी पड़ी 'सैयारा'
IMDb की मोस्ट पॉपुलर टॉप फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहले फिल्म 'सैयारा' का नाम शामिल है. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. फिल्म को यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) ने प्रोड्यूस किया है. वहीं इसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है.
'महावतार नरसिम्हा' बनी दूसरी पॉपुलर फिल्म
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी पकड़ बनाई. 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
फिल्म की कहानी, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया. थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक 'महावतार नरसिम्हा' का दबदबा बना रहा. सैकनिल्क के मुताबिक इस एनिमेटेड फिल्म ने 250.29 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 325.74 करोड़ रुपए कमाए.
तीसरे नंबर पर 'छावा'
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' रही. 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में विक्की कौशल छा गए थे. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आईं.
टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन मूवीज की लिस्ट
- सैयारा
- महावतार नरसिम्हा
- छावा
- कंतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1
- कुली
- ड्रैगन
- सितारे ज़मीन पर
- देवा
- रेड 2
- लोका चैप्टर 1: चंद्रा
