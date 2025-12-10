हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजन2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी 'सैयारा', IMDb के टॉप 10 में किन फिल्मों को मिली जगह, देख लें

2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी 'सैयारा', IMDb के टॉप 10 में किन फिल्मों को मिली जगह, देख लें

Top 10 Most Popular Indian Movies: IMDb ने अपनी 2025 की बेस्ट फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' और आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' टॉप पर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Dec 2025 10:23 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी इवेंटफुल रहा है. बॉक्स ऑफिस से लेकर ओटीटी तक कई फिल्मों का दबदबा देखा गया. विक्की कौशल की 'छावा' के क्रेज के शुरु हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है. अहान पांडे और अनीत पड्डा-स्टारर 'सैयारा' का खुमार दर्शकों पर यूं छाया जैसे कभी उतरेगा ही नहीं.

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी धूम मचाई.  इस साल जिन सभी चीजों ने चर्चा बटोरी उसे ध्यान में रखते हुए IMDb ने 2025 की 'टॉप-10 बेस्ट फिल्म' की लिस्ट जारी कर दी है. 

सब पर भारी पड़ी 'सैयारा'
IMDb की मोस्ट पॉपुलर टॉप फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहले फिल्म 'सैयारा' का नाम शामिल है. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया था. फिल्म को यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) ने प्रोड्यूस किया है. वहीं इसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)


'महावतार नरसिम्हा' बनी दूसरी पॉपुलर फिल्म
इस लिस्ट में  दूसरे नंबर पर अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी पकड़ बनाई. 25 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी 'सैयारा', IMDb के टॉप 10 में किन फिल्मों को मिली जगह, देख लें

फिल्म की कहानी, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया. थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक 'महावतार नरसिम्हा' का दबदबा बना रहा. सैकनिल्क के मुताबिक इस एनिमेटेड फिल्म ने 250.29 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 325.74 करोड़ रुपए कमाए.

2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी 'सैयारा', IMDb के टॉप 10 में किन फिल्मों को मिली जगह, देख लें

तीसरे नंबर पर 'छावा'
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' रही. 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में विक्की कौशल छा गए थे. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IMDb India (@imdb_in)


टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन मूवीज की लिस्ट

  • सैयारा
  • महावतार नरसिम्हा
  • छावा
  • कंतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1
  • कुली
  • ड्रैगन
  • सितारे ज़मीन पर
  • देवा
  • रेड 2
  • लोका चैप्टर 1: चंद्रा
और पढ़ें
Published at : 10 Dec 2025 10:15 PM (IST)
Tags :
Mahavatar Narsimha Saiyaara IMDb Best Of 2025 List
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 बड़े विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
Advertisement

वीडियोज

UP News: 27 को लेकर बड़ी टेंशन में BJP? | SIR Controversy | CM Yogi |ABP News
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल, विपक्ष-सरकार में Nehru-Indira को लेकर घमासान | Seedha Sawal
Aniruddhacharya Controversy: 'बेशर्म' बोल पर लगेगा ब्रेक? | ABP News | Khabar Gawah Hai
Tanya Mittal Interview, BB19 Grand Finale, Neelam Giri और Gaurav Khanna पर खास बातचीत
IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
इंडिया
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल गांधी ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
'आपके हिसाब से नहीं चलेगी संसद...', लोकसभा में भयंकर बहस, राहुल ने टोका तो अमित शाह ने दिया जवाब
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 बड़े विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह सकते हैं 30 विदेशी खिलाड़ी, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम
बॉलीवुड
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल, देखें तस्वीरें
ब्लैक ड्रेस, डायमंड जूलरी और आंखों पर चश्मा... आलिया भट्ट का किलर लुक वायरल
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
घरेलू एयरलाइंस में कितने पायलट, अब विदेशी पायलटों को भारत में कैसे मिल सकती है नौकरी?
हेल्थ
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट
शिक्षा
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
कितनी है IndiGo के सीईओ की सैलरी? रकम जान नहीं होगा यकीन
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget