कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' सिनेमाघरों में बनी हुई है. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हुई थी और अब तक हर रोज करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. 12 दिनों में 'तेरे इश्क में' ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है. इसी के साथ कृति सेनन के खाते में एक और सक्सेसफुल फिल्म ऐड हो गई है.

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते 82.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब क्रिटिक ने सोशल मीडिया पर फिल्म के दूसरे वीक का कलेक्शन भी शेयर कर दिया है. इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए क्रिटिक ने कृति सेनन और धनुष की फिल्म को हिट करार दे दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)



'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तरण आदर्श के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने 8वें दिन 3.74 करोड़ और नवें दिन 5.71 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं 10वें दिन फिल्म ने 6.45 करोड़ और 11वें दिन 2.28 करोड़ रुपए कमाए थे. जबकि 12वें दिन कृति और धनुष की फिल्म का कलेक्शन 2.53 करोड़ रुपए रहा. इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 102.74 करोड़ रुपए हो गया है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है.

'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'तेरे इश्क में' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धड़ाधड़ नोट कमा रही है. फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 149.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए है और फिल्म अपना बजट वसूल कर चुकी है.

कृति सेनन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर कृति सेनन के पास अब 'कॉकटेल 2' पाइपलाइन में है. इस फिल्म में वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगी. इसके अलावा वो 'भेड़िया 2' में भी दिखाई दे सकती हैं.