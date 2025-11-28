स्मृति ईरानी ने पोस्ट किया फ्राइडे फ्लैशबैक, जवानी की फोटोज शेयर कर बोलीं- 'बेहद खास पल'

टीवी और राजनीति की दुनिया में स्मृति ईरानी का नाम समय के साथ हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ चुका है. अभिनेत्री के रूप में उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच पहचान बनाई और राजनीतिक रूप से भी उन्होंने खुद को साबित किया.

अब, सालों बाद, स्मृति टीवी की दुनिया में वापस लौट आई हैं. वह वर्तमान में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नजर आ रही हैं. इस बीच उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने करियर के सफर को याद किया.

स्मृति ईरानी ने शेयर किया फ्राइडे फ्लैशबैक

इस पोस्ट में स्मृति ने कुछ पुरानी तस्वीरों को साझा किया, जिसमें वह रेड साड़ी में नजर आ रही हैं और स्माइल के साथ कैमरे के लिए पोज दे रही हैं. उन्होंने कैप्शन में जीवन के महत्वपूर्ण पलों और अनुभवों को साझा किया.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''जीवन की भाग-दौड़ में हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि जो पल हम जी रहे हैं, वे कितने खास और मूल्यवान हैं. सालों बाद एक पुरानी फोटो देखने पर वो पल फिर से जी उठा और उन यादों की ताजगी फिर से महसूस होने लगी. ये पल सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि फैंस के लिए भी बेहद खास हैं'.

उन्होंने लिखा, 'यह फ्राइडे फ्लैशबैक मेरे जीवन की उन यादों और अनुभवों को याद दिलाता है, जिन्होंने मुझे वो बनाया जो असल जिंदगी में मैं बनना चाहती हूं. मैं अपने जीवन की इस यात्रा के लिए उन फैंस का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया.'

15 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में की दमदार वापसी

टीवी पर उनकी वापसी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के साथ हुई, जिसका प्रसारण जुलाई में शुरू हुआ. इस नए सीजन में स्मृति अपने मशहूर किरदार तुलसी के रूप में दिखाई दे रही हैं.

कहानी तुलसी की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें वह मातृत्व, परिवार और समाज की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं. राजनीति के कारण स्मृति ईरानी ने 2010 में टीवी से दूरी बना ली थी. उनका फोकस देश सेवा पर था. इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक टीवी की दुनिया से अलग रहकर अपने राजनीतिक करियर को मजबूत किया. अब 15 साल बाद उनकी वापसी ने दर्शकों को पुराने दिनों की याद दिला दी.

इस सीजन में दिखाया गया है कि भारतीय समाज में अक्सर मां को बच्चों की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि पिता को इसके लिए कम आलोचना का सामना करना पड़ता है. इस कहानी के जरिए समाज की उन पूर्वाग्रहों और असमानताओं को सामने लाने की कोशिश की गई है जो आज भी मौजूद हैं.