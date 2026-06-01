2 शादी के बाद भी अकेले रह गए Tv के श्री कृष्ण, एक्स वाइफ पर लगाए थे ऐसे आरोप

Nitish Bharadwaj Birthday Special: दूरदर्शन के धारावाहिक 'रामायण' को जैसी लोकप्रियता मिली थी, वैसी ही दीवानगी महाभारत के प्रति भी देखने को मिली थी. रामानंद सागर के सीरियल रामायण में अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीत लिया था, जबकि बी. आर चोपड़ा की महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के किरदार से अभिनेता नितीश भारद्वाज घर-घर में काफी मशहूर हो गए थे जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं.

'श्री कृष्ण' बनकर छा गए थे नितीश भारद्वाज

नितीश भारद्वाज आज 63 साल के हो चुके हैं. उनका जन्म 2 जून 1963 को 'मायानगरी' मुंबई में हुआ था. नितीश ने अपने करियर में छोटे पर्दे के अलावा बड़े पर्दे पर भी काम किया है, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण के किरदार जैसी लोकप्रियता दोबारा कभी नहीं मिल पाई. आज भी वो अपने इसी किरदार की वजह से जाने जाते हैं.

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दोनों शादी रहीं नाकाम

अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दिलों को जीतने वाले नितीश भारद्वाज की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव भरी रही है. अभिनेता ने दो बार शादी की और उनकी दोनों ही शादी नाकाम रही. आज 63 साल की उम्र में भी नितीश अकेले हैं. उनकी पहली शादी 1991 में मोनिषा पाटिल से हुई थी और 2005 में उन्होंने तलाक ले लिया था. जबकि एक्टर ने दूसरी शादी 2009 में IAS अधिकारी स्मिता गेट से की थी, लेकिन 2019 में दोनों का रिश्ता टूट गया था.

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स्मिता पर लगाए थे गंभीर आरोप

2019 में नितीश ने स्मिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र को नितीश भारद्वाज ने एक मेल लिखा था. उसमें उन्होंने एक्स वाइफ स्मिता को लेकर लिखा था कि स्मिता उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही हैं और उनकी दो जुड़वा बेटियों से भी मिलने नहीं दे रही हैं. एक्टर ने मुंबई की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी.

तलाक को बताया था मौत से ज्यादा खतरनाक

वहीं बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अभिनेता ने तलाक को मौत से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा था, 'मैं बस इतना कह सकता हूं कि कभी-कभी तलाक मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है. जब परिवार टूटता है तो बच्चे ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. हम सभी को पेरेंट्स के तौर पर ख्याल रखना होता है कि वो ज्यादा परेशान न हों.'