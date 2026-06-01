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हिंदी न्यूज़FictionMujhe Mehsoos Hua'तारक मेहता...' फेम नेहल वडोलिया का खुलासा, बोलीं- तलाकशुदा क्रिकेटर मुझे बार-बार मैसेज करता था

'तारक मेहता...' फेम नेहल वडोलिया का खुलासा, बोलीं- तलाकशुदा क्रिकेटर मुझे बार-बार मैसेज करता था

नेहल वडोलिया ने हाल ही में खुलासा किया कि एक क्रिकेटर उन्हें लगातार मैसेज किया करता था. हालांकि एक्ट्रेस को उसकी बातें पसंद नहीं आईं, जिसके बाद उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 01 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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'तारक मेहता का उल्चा चश्मा' फेम एक्ट्रेस नेहल वडोलिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक क्रिकेटर को लेकर खुलासा किया है कि वो उन्हें मैसेज भेजता है. उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

नेहल वडोलिया ने तलाकशुदा क्रिकेटर को लेकर किया खुलासा
हाल ही में सुनो इंडिया पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान नेहल से पूछा गया कि क्या कभी किसी क्रिकेटर ने उन्हें डायरेक्ट मैसेज (DM) किया है. इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा, 'नाम ले लूं?' इसके बाद उन्होंने इतना जरूर बताया कि वो क्रिकेटर ज्यादा मशहूर नहीं है, राजस्थान रॉयल टीम का है और उसका तलाक हो चुका है.

भेजता था ऐसे मैसेज
नेहल के मुताबिक, वो क्रिकेटर अक्सर उनकी सोशल मीडिया स्टोरीज पर रिएक्ट करता था और उन्हें 'हॉट', 'ब्यूटीफुल' और 'प्रिटी' जैसे मैसेज भेजता था. हालांकि, एक्ट्रेस ने साफ कहा कि उनकी कभी भी बातचीत को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं थी. नेहल ने कहा, 'अगर मैं अभी उसे मैसेज कर दूं, तो वह फिर से मैसेज करना शुरू कर देगा. लेकिन मुझे उससे बात ही नहीं करनी.' उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर उस क्रिकेटर की पहचान को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

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नेहल वडोलिया ने बताया कि वो उस क्रिकेटर से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती थीं, इसलिए उन्होंने आखिरकार उसे ब्लॉक कर दिया. हालांकि, पॉडकास्ट की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स उस क्रिकेटर का नाम पता लगाने में जुट गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए. कुछ यूजर्स ने शिमरोन हेटमायर? और तुषार देशपांडे? नाम लिया, जबकि कई लोगों ने युजवेंद्र चहल को लेकर भी कयास लगाए.

करण जोशी पर भी लगाए थे आरोप
बता दें, ये पहली बार नहीं है जब नेहल वडोलिया किसी विवाद या खुलासे को लेकर सुर्खियों में आई हों. इससे पहले भी उन्होंने गुजराती एक्टर करण जोशी पर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया था. एक्ट्रेस ने कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट और वीडियो भी शेयर किए थे.

नेहल के अनुसार, करण जोशी ने पहले इन मैसेज का जिम्मेदार अपने एक दोस्त को बताया और बाद में दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था. एक्ट्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि एक्टर से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें पोस्ट हटाने और चुप रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी.

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नेहल वडोलिया का वर्क फ्रंट 
वर्क फ्रंट की बात करें तो नेहल वडोलिया ओटीटी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वो 'गंदी बात 3', 'मस्तराम', 'जूली', 'वुडपेकर', 'दुनाली', 'इमली' और 'रसीले पड़ोसन' जैसे शोज़ में नजर आ चुकी हैं. वहीं टीवी शो 'तारक मेहता का उल्चा चश्मा में उन्होंने बबीता की दोस्त नेहा का किरदार निभाया था.

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Published at : 01 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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Nehal Vadoliya
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