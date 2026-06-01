'रामायण' पर रामानंद सागर ने पानी की तरह बहाया था पैसा, एक एपिसोड पर खर्च होते थे इतने लाख

Ramanand Sagar Ramayan Budget And Collection: भारतीय टीवी इतिहास में जो लोकप्रियता रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण ने हासिल की थी, वैसी लोकप्रियता किसी और शो को नहीं मिल पाई. इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब चार दशक के बाद भी इस धारावाहिक का हर कोई दीवाना है.

इसमें काम करने वाले हर एक कलाकार ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल इस कदर जीता कि उनका किरदार फिर हमेशा-हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया. रामायण को बनाने में खर्च भी बहुत आया था और इसकी कमाई भी बेहद तगड़ी हुई थी.

कितना था 'रामायण' का बजट?

रामायण दूरदर्शन पर साल 1987 और 1988 में आता था. रामानंद सागर ने इस धारावाहिक पर पानी की तरह पैसा बहाया था. रामायण शो को कुल 78 एपिसोड में बनाया गया था और इसके एक एपिसोड का खर्च 9 लाख रुपये तक आता था. इस हिसाब से शो का टोटल बजट करीब 7 करोड़ रुपये था. उस दौर में तो बॉलीवुड की फिल्में भी इतने तगड़े बजट के साथ नहीं बनती थी, तब रामानंद सागर ने रामायण के लिए गजब का त्याग और समर्पण दिखाकर इतिहास रच दिया था.

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कितनी हुई थी 'रामायण' की कमाई?

रामायण की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बात तो साफ है कि इसकी कमाई भी काफी शानदार हुई होगी. इसने अपने बजट से चार गुना ज्यादा कमाई की थी. एक एपिसोड से रामायण की कमाई 40 लाख रुपये तक होती थी, जबकि इसकी कुल कमाई करीब 31 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी.

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रामायण के प्रमुख पॉपुलर कलाकार

रामायण ने जहां भारतीय फैंस के दिलों-दिमाग पर गहरा असर छोड़ा तो वहीं प्रमुख कलाकारों के लिए ये शो लाइफ चेंजिंग साबित हुआ. इसमें भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था. माता सीता के रोल में दीपिका चिखलिया नजर आई थीं, जबकि लक्ष्मण जी के किरदार में सुनील लहरी नजर आए थे. वहीं हनुमान जी का किरदार दारा सिंह ने, रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने, भरत का किरदार संजय जोग ने, राजा जनक का किरदार मूलराज राजदा ने, विभीषण का किरदार मुकेश रावल ने और मेघनाद का किरदार विजय अरोड़ा ने निभाया था.