हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBirthday Special: श्वेता तिवारी ने 12 की उम्र में की थी 500 रुपये की नौकरी, फिर ऐसे बनीं घर-घर की 'प्रेरणा'

Birthday Special: श्वेता तिवारी ने 12 की उम्र में की थी 500 रुपये की नौकरी, फिर ऐसे बनीं घर-घर की ‘प्रेरणा’

Shweta Tiwari Birthday Special: श्वेता तिवारी ने 12 साल की उम्र में 500 रुपये की नौकरी से करियर शुरू किया और आज टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज में बड़ा नाम बना चुकी हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 03 Oct 2025 04:25 PM (IST)
टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने टीवी पर तो छाप छोड़ी ही, लेकिन अब सीरीज और फिल्मों में अपना दबदबा बना रही हैं.

शनिवार को एक्ट्रेस अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं. एक्ट्रेस की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ सुर्खियों में रही है. एक्ट्रेस ने 500 रुपये से कमाना शुरू किया और आज लाखों कमा रही हैं.

शुरुआत महज 500 रुपये से

श्वेता तिवारी को सबसे पहले 1999 में आए शो 'कलीरे' में देखा गया था, जिसके बाद सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' ने एक्ट्रेस की दुनिया बदल दी, क्योंकि एक्ट्रेस प्रेरणा बनकर घर-घर छा गई. प्रेरणा और अनुराग की जोड़ी आज भी याद की जाती है.

श्वेता तिवारी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि पहले सीरियल की शूटिंग लगातार 72-72 घंटे होती थी. घर जाने का समय नहीं मिलता था और पे चेक भी 30 का नहीं, बल्कि 45 दिन का मिलता था.

कड़ी मेहनत और स्ट्रगल

श्वेता तिवारी ने 12 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. अपने परिवार की मदद करने के लिए एक्ट्रेस ने 12 साल की उम्र में ट्रैवल एजेंसी में काम किया.

उस वक्त श्वेता की पहली कमाई 500 रुपये थी, लेकिन वह आज एक एपिसोड का लगभग 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं और अकेले अपने दोनों बच्चों को पाल रही हैं.

सिंगल मदर बनकर बच्चों की जिम्मेदारी

श्वेता ने 15 साल की उम्र में टीवी पर कदम रखा और दूसरे ही सीरियल से छा गई, लेकिन इसके साथ ही श्वेता की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. श्वेता को छोटी उम्र में ही प्यार हो गया और 18 साल की उम्र में उन्होंने भोजपुरी एक्टर राजा चौधरी से शादी कर ली.

दोनों को एक बेटी पलक हुई, लेकिन घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप के बाद दोनों का तलाक हो गया. जिसके बाद एक्ट्रेस ने सेट पर मिले एक्टर अभिनव कोहली से शादी की और बेटे रेयांश को जन्म दिया. हालांकि यहां भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और शादी के तीन साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया.

Published at : 03 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Shweta Tiwari Kasautii Zindagii Kay Shweta Tiwari Birthday Special
Embed widget