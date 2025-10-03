हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनक्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इनके सामने हैं फेल

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इनके सामने हैं फेल

'बिग बॉस 19' को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है. अब खबरें आ रही हैं कि शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर एंट्री लेंगी और खूब धमाल मचाएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 03:58 PM (IST)
'बिग बॉस 19' को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है. अब खबरें आ रही हैं कि शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर एंट्री लेंगी और खूब धमाल मचाएंगी.

बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा के बाद एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार इंडियन क्रिकेटर टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर की बहन मालती शो का हिस्सा बन सकती हैं.

1/10
मालती चाहर को लेकर कहा जा रहा है कि सलमान खान के शो में छोड़ने उनके खुद के भाई दीपक चाहर आएंगे.
मालती चाहर को लेकर कहा जा रहा है कि सलमान खान के शो में छोड़ने उनके खुद के भाई दीपक चाहर आएंगे.
2/10
ऐसे में क्रिकेटर को रिएलिटी शो के मंच पर देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. बता दें मालती पेशे से एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं.
ऐसे में क्रिकेटर को रिएलिटी शो के मंच पर देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. बता दें मालती पेशे से एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं.
3/10
मालती ने फिल्म जीनियस, साडा व्याह होया जी, हश, 7 फेरे-अ ड्रीम हाउसवाइफ जैसे प्रोजेक्ट में काम किया है.
मालती ने फिल्म जीनियस, साडा व्याह होया जी, हश, 7 फेरे-अ ड्रीम हाउसवाइफ जैसे प्रोजेक्ट में काम किया है.
4/10
अपने करियर की शुरुआत मालती ने मॉडलिंग के जरिए की थी. वो कई पीजेंट होल्डर भी रह चुकी हैं.
अपने करियर की शुरुआत मालती ने मॉडलिंग के जरिए की थी. वो कई पीजेंट होल्डर भी रह चुकी हैं.
5/10
2014 में मालती फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में सेकंड रनर अप रही थीं. उन्होंने बॉलीवुड में 2017 में मैनीक्योर से डेब्यू किया था.
2014 में मालती फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में सेकंड रनर अप रही थीं. उन्होंने बॉलीवुड में 2017 में मैनीक्योर से डेब्यू किया था.
6/10
मालती को म्यूजिक एल्बम साडा जलवा में देखा जा चुका है.बता दें ये हसीना सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
मालती को म्यूजिक एल्बम साडा जलवा में देखा जा चुका है.बता दें ये हसीना सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
7/10
इंस्टाग्राम पर मालती के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
इंस्टाग्राम पर मालती के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
8/10
मालती रियल लाइफ में हद से ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं. उनके सिजलिंग लुक से फैंस के लिए नजरें हटा पाना मुश्किल रहता है.
मालती रियल लाइफ में हद से ज्यादा स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं. उनके सिजलिंग लुक से फैंस के लिए नजरें हटा पाना मुश्किल रहता है.
9/10
मालती अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर भाई दीपक चाहर के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. दोनों की बॉन्डिंग को फैंस खूब पसंद करते हैं.
मालती अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर भाई दीपक चाहर के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. दोनों की बॉन्डिंग को फैंस खूब पसंद करते हैं.
10/10
मालती अगर बिग बॉस 19 में नजर आती हैं तो ये शो उनके करियर में गेम चेंजर साबित हो सकती है. क्योंकि, इनके काम को ज्यादा नोटिस अभी नहीं किया गया है.
मालती अगर बिग बॉस 19 में नजर आती हैं तो ये शो उनके करियर में गेम चेंजर साबित हो सकती है. क्योंकि, इनके काम को ज्यादा नोटिस अभी नहीं किया गया है.
Published at : 03 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Deepak Chahar Malti Chahar Bigg Boss 19

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections: JDU का चुनावी वार, Lalu Yadav को बताया 'रावण', कहा- 2025 में सर्वनाश करेगी जनता'
Bareilly Violence: बरेली में 'अलर्ट', इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर Police तैनात
PoK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 'आजादी' का आंदोलन, मुनीर आर्मी फेल
American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पंजाब
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
कौन हैं लोविश ऑबेरॉय? जिनकी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल से हुई शादी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
दिवाली से क्रिसमस तक, बॉक्स ऑफिस पर आएगा 4 बार सैलाब, लेकिन शाहरुख-सलमान को कुछ नहीं मिलेगा
बिहार
Jan Suraj Candidates List: प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget