क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी इनके सामने हैं फेल
'बिग बॉस 19' को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है. अब खबरें आ रही हैं कि शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर एंट्री लेंगी और खूब धमाल मचाएंगी.
बिग बॉस 19 में शहबाज बदेशा के बाद एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार इंडियन क्रिकेटर टीम के फास्ट बॉलर दीपक चाहर की बहन मालती शो का हिस्सा बन सकती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 03:38 PM (IST)
