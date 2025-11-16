प्रेग्नेंट भारती सिंह को हुई ये बीमारी, टेंशन में कॉमेडियन, बोलीं- डॉक्टर ने भी बहुत डांटा

प्रेग्नेंट भारती सिंह ने बताया कि वो बहुत टेंशन में हैं. दरअसल, भारती सिंह का शुगर बढ़ा हुआ है. भारती ने बताया कि उनको डॉक्टर ने भी बहुत डांटा है.

भारती को हुई ये टेंशन

भारती सिंह ने यूट्यूब व्लॉग में बताया, 'मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि मैं कुछ भी मीठा नहीं खा रही हूं. मैं सिर्फ सुबह एक कप चाय पीती हूं. उसके अलावा कुछ नहीं खाती हूं. मुझे गुस्सा आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? हर्ष भी अभी यहां नहीं हैं वो दुबई गया हुआ है. वो रात तक आएगा. मुझे उनके बिना बहुत अकेला फील हो रहा है. मुझे रोना आ रहा है. मैं कुछ खा नहीं रही हूं फिर भी शुगर क्यों बढ़ा हुआ है. मैं तो कई स्ट्रेस भी नहीं ले रही हूं.'

आगे भारती ने बताया, 'मैं अपनी डायट को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्ट हूं. मैं गेंहू भी नहीं खा रही हूं, सिर्फ मिलेट खा रही हूं. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. मैं बहुत टेंशन में हूं. मैं चाहती हूं कि ये मेरे बेबी को इफेक्ट न करें. मुझे डॉक्टर भी बहुत डांटा है.'

बता दें कि भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. उन्हें एक बेटा है और वो दोबारा मां बनने वाली हैं. भारती सिंह ने कुछ समय पहले स्विटजरलैंड जाकर अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. भारती सिंह अपनी पूरी फैमिली के साथ स्विटजरलैंड गई थीं. यहां उन्होंने पति के साथ मिलकर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी.

भारती सिंह प्रेग्नेंसी में अपना पूरा ख्याल रख रही हैं. वो काम भी कर रही हैं. उन्होंने शो लाफ्टर शेफ की शूटिंग शुरू कर दी है. भारती सिंह ने पिछली प्रेग्नेंसी में भी खूब काम किया था. यहां तक कि बेटे गोला के जन्म के कुछ दिन बाद ही वो काम पर लौट आई थीं. भारती सिंह ने बताया कि उन्हें काम करना बहुत पसंद है.