पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का अबू धाबी व्लॉग चर्चा में बना है. इस वीडियो में दिखाया गया कि ट्रिप के दौरान सोनाक्षी मस्जिद जाने के लिए एक्साइटेड नजर आई. सोनाक्षी पहली बार मस्जिद गईं. इस दौरान जहार ने मजाक में एक बात कहीं जो अटेंशन आ गई है.

पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा

बता दें कि सोनाक्षी और जहीर प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए हैं. वो अपनी इस ट्रिप पर शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गए. वीडियो में सोनाक्षी ने कहा कि वो अबू धाबी जा रहे हैं. अबू धाबी ट्यूरिज्म ने हमें एक्सप्लोर करने के लिए इंवाइट किया है. मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं पहली बार मस्जिद जा रही हूं. मैं चर्च और मंदिर गई हूं पहले लेकिन मस्जिद पहली बार जा रही हूं.

इसके बाद जहीर कहते हैं- मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इसे यहां धर्म बदलने के लिए नहीं ले जा रहा हूं. हम इसे सिर्फ देखने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है. इसके बाद सोनाक्षी हंसने लगते हैं और कहती हैं स्पेशल मैरिज एक्टर जिंदाबाद.

जून 2024 में हुई थी सोनाक्षी की शादी

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने जून 2024 में शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. इस शादी में सिर्फ घरवाले और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए. सोनाक्षी और जहीर ने रजिस्टर मैरिज की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी.

सोनाक्षी जहीर से शादी के बाद से काफी खुश हैं. सोनाक्षी और जहीर साथ में खूब ट्रैवल करते हैं. दोनों अक्सर अपने वेकेशन की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. सोनक्षी और जहीर के प्रैंक वीडियोज भी काफी पसंद किए जाते हैं. सोनाक्षी सिन्हा यूट्यूब पर व्लॉग्स वीडियोज भी बनाती हैं.

ये भी पढ़ें- व्हाइट लहंगा-बिंदी में प्रियंका चोपड़ा का देसी लुक, 'वाराणसी' के इवेंट में छाईं एक्ट्रेस, फैंस बोले-अप्सरा