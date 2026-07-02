हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनM&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

M&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

M&S Team Keeps Shooting: बारिश के बीच भी ‘महादेव एंड सन्स’ की पूरी टीम ने जोश और मेहनत के साथ शूटिंग पूरी की. खराब मौसम के बावजूद कलाकारों और क्रू का शानदार तालमेल और कमिटमेंट देखने को मिला.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 02 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग हाल ही में भारी बारिश के बीच की गई, जहां खराब मौसम भी टीम के हौसले को नहीं डिगा सका. मानसून के बावजूद शो की पूरी कास्ट और क्रू पूरी तैयारी और एक्साइटमेंट के साथ शूटिंग में जुटी नजर आई.

भारी बारिश के बीच कैमरा ऑन रहा, कलाकार अपने सीन निभाते रहे और तकनीकी टीम पूरी मुस्तैदी से काम करती नज़र आई. कहीं छाते तो कहीं रेनकोट, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान दिखाई दी. मौसम की मुश्किलों के बावजूद किसी ने अपना एक्साइटमेंट कम नहीं होने दिया और हर सीन को तय समय पर पूरा करने की कोशिश की गई.

M&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

ये भी पढे़ं: 'अलायंस' में होगी सलमान खान की एक्स भाभी की वाइल्ड कार्ड एंट्री, सोहेल खान को मिलेगा बड़ा सरप्राइज

मुश्किल मौसम में भी दिखा टीमवर्क

मानसून जहां अक्सर शूटिंग के लिए चुनौती बन जाता है, वहीं ‘महादेव एंड सन्स’ की टीम ने इसे एंजॉयमेंट में बदल दिया. बारिश के बीच हंसी-मजाक, तालमेल और प्रोफेशनलिज़्म इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि टीमवर्क और पैशन का नतीजा है. कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने एक-दूसरे का पूरा साथ दिया, जिससे सेट का माहौल पूरे दिन सकारात्मक बना रहा.

M&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

बारिश रुकी तो फिर शुरू हुआ काम

शूटिंग के दौरान कई बार बारिश तेज हो गई, लेकिन जैसे ही मौसम ने थोड़ा साथ दिया, टीम तुरंत अपने काम में लग गई. कैमरा, लाइट और बाकी तकनीकी डिवाइस की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि काम बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ सके. यही वजह रही कि शूटिंग का शेड्यूल काफी हद तक तय योजना के अनुसार पूरा किया गया.

हर सीन के पीछे छिपी मेहनत

सेट पर मौजूद हर सदस्य ने ये दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, शूटिंग को बेहतरीन तरीके से पूरा करना ही असली कमिटमेंट है. यही वजह है कि पर्दे पर दिखने वाले हर सीन के पीछे इतनी मेहनत और समर्पण छिपा होता है. कलाकारों ने भी पूरे जोश के साथ अपने किरदार निभाए और मौसम को अपने परफॉरमेंस के बीच नहीं आने दिया. 

M&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

ये भी पढे़ं: 'अल्फा' से पहले देखें आलिया भट्ट की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, एक ने कमाए थे 1230 करोड़

टीम का जज़्बा आया नजर

कुल मिलाकर, बारिश में हुई ये शूटिंग ‘महादेव एंड सन्स’ की टीम के जज़्बे और प्रोफेशनल सोच को दर्शाता है. ऐसे ही डेडिकेशन के दम पर दर्शकों को दमदार कंटेंट देखने को मिलता है. पर्दे पर जो कुछ मिनटों का सीन दिखाई देता है, उसके पीछे पूरी टीम की घंटों की मेहनत, धैर्य और आपसी तालमेल छिपा होता है. यही समर्पण किसी भी शो को खास बनाता है और दर्शकों का भरोसा जीतने में अहम भूमिका निभाता है.

Input By : शिवानी सिंह
और पढ़ें
Published at : 02 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Mahadev & Sons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
M&S Team Keeps Shooting: भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम
भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम
टेलीविजन
फ्लॉप एक्ट्रेस हैं शिवांगी जोशी? श्रेया कालरा के बयान पर भड़के राजीव अदातिया, दिया करारा जवाब
फ्लॉप एक्ट्रेस हैं शिवांगी जोशी? श्रेया कालरा के बयान पर भड़के राजीव अदातिया, दिया करारा जवाब
टेलीविजन
अब नहीं आएगी 'अनुपमा' समेत सभी टीवी सीरियल्स की टीआरपी, BARC के फैसले से इंडस्ट्री में हलचल
टीवी सीरियल्स की टीआरपी पर लगा ब्रेक, BARC ने लिया ये बड़ा फैसला
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अंश की हल्दी में पाखी करेगी नया तमाशा, देवांश-वसुधा के रोमांस के बीच नंदिनी चलेगी नई चाल
अंश की हल्दी में पाखी करेगी नया तमाशा, देवांश-वसुधा के रोमांस के बीच नंदिनी चलेगी नई चाल
Advertisement

वीडियोज

Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Siya Goyal का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? कोर्ट पहुंची Pune Police
WhatsApp के नए फीचर यूजरनेम पर सरकार ने क्यों लगाया बैन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर योगी सरकार ने लिया अहम फैसला
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर योगी सरकार ने लिया अहम फैसला
क्रिकेट
Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
Embed widget