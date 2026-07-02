भारी बारिश में भी जारी रही ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग, मानसून एंजॉय करती दिखी पूरी टीम

टीवी सीरियल ‘महादेव एंड सन्स’ की शूटिंग हाल ही में भारी बारिश के बीच की गई, जहां खराब मौसम भी टीम के हौसले को नहीं डिगा सका. मानसून के बावजूद शो की पूरी कास्ट और क्रू पूरी तैयारी और एक्साइटमेंट के साथ शूटिंग में जुटी नजर आई.

भारी बारिश के बीच कैमरा ऑन रहा, कलाकार अपने सीन निभाते रहे और तकनीकी टीम पूरी मुस्तैदी से काम करती नज़र आई. कहीं छाते तो कहीं रेनकोट, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान दिखाई दी. मौसम की मुश्किलों के बावजूद किसी ने अपना एक्साइटमेंट कम नहीं होने दिया और हर सीन को तय समय पर पूरा करने की कोशिश की गई.

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मुश्किल मौसम में भी दिखा टीमवर्क



मानसून जहां अक्सर शूटिंग के लिए चुनौती बन जाता है, वहीं ‘महादेव एंड सन्स’ की टीम ने इसे एंजॉयमेंट में बदल दिया. बारिश के बीच हंसी-मजाक, तालमेल और प्रोफेशनलिज़्म इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि टीमवर्क और पैशन का नतीजा है. कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने एक-दूसरे का पूरा साथ दिया, जिससे सेट का माहौल पूरे दिन सकारात्मक बना रहा.

बारिश रुकी तो फिर शुरू हुआ काम

शूटिंग के दौरान कई बार बारिश तेज हो गई, लेकिन जैसे ही मौसम ने थोड़ा साथ दिया, टीम तुरंत अपने काम में लग गई. कैमरा, लाइट और बाकी तकनीकी डिवाइस की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि काम बिना किसी बड़ी रुकावट के आगे बढ़ सके. यही वजह रही कि शूटिंग का शेड्यूल काफी हद तक तय योजना के अनुसार पूरा किया गया.

हर सीन के पीछे छिपी मेहनत

सेट पर मौजूद हर सदस्य ने ये दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, शूटिंग को बेहतरीन तरीके से पूरा करना ही असली कमिटमेंट है. यही वजह है कि पर्दे पर दिखने वाले हर सीन के पीछे इतनी मेहनत और समर्पण छिपा होता है. कलाकारों ने भी पूरे जोश के साथ अपने किरदार निभाए और मौसम को अपने परफॉरमेंस के बीच नहीं आने दिया.

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टीम का जज़्बा आया नजर



कुल मिलाकर, बारिश में हुई ये शूटिंग ‘महादेव एंड सन्स’ की टीम के जज़्बे और प्रोफेशनल सोच को दर्शाता है. ऐसे ही डेडिकेशन के दम पर दर्शकों को दमदार कंटेंट देखने को मिलता है. पर्दे पर जो कुछ मिनटों का सीन दिखाई देता है, उसके पीछे पूरी टीम की घंटों की मेहनत, धैर्य और आपसी तालमेल छिपा होता है. यही समर्पण किसी भी शो को खास बनाता है और दर्शकों का भरोसा जीतने में अहम भूमिका निभाता है.