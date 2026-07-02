'अल्फा' से पहले देखें आलिया की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, एक ने कमाए थे 1230 करोड़

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha: 'अल्फा' से पहले देखें आलिया भट्ट की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, एक ने कमाए थे 1230 करोड़

Alpha: 'अल्फा' से पहले देखें आलिया भट्ट की पिछली 5 फिल्मों का हिसाब-किताब, एक ने कमाए थे 1230 करोड़

Alia Bhatt Box Office Report Card: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को देखने से पहले आइए जानते हैं उनकी पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कैसा रहा था?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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Alia Bhatt Box Office Report Card: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. यश राज फिल्म्स की ये एक स्पाई फिल्म है, जिसमें आलिया लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में उतर रही है. इससे पहले आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ था? इनमें से एक ने तो 1230 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी.

'जिगरा'

आलिया भट्ट की सिनेमाघरों में रिलीज हुई पिछली फिल्म 'जिगरा है'. 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई ये फिल्म फ्लॉप साबत हुई थी. ये बहन सत्या (आलिया भट्ट) और उसके भाई अंकुर (वेदांग रैना) की कहानी थी. फिल्म का डायरेक्श बसन बाला ने किया था.

 
 
 
 
 
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'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके अपोजिट रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए थे. बॉक्स ऑफिस पर आलिया की ये मूवी हिट साबित हुई थी. करण जौहर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का हिस्सा धर्मेंद्र, शबाना आजमी, जया बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी थे. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 357 करोड़ रुपये कमाए थे. 

ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1 शिवा

'ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1 शिवा' में आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ नजर आई थीं. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक 350 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनी फिल्म की दुनियाभर में कमाई 430 करोड़ रुपये हुई थी. ये फिल्म हिट रही थी. 

'आरआरआर' ने कमाए थे 1230 करोड़

आलिया भट्ट साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' का हिस्सा भी रही थीं. चाहे वो फिल्म में 15 से 20 मिनट के लिए नजर आई थीं, लेकिन उनकी अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में 1230 करोड़ रुपये कमाते हुए ये फिल्म काफी सफल रही थी. 25 मार्च 2022 को रिलीज हुई आरआरआर का डायरेक्शन एसएस राजामौली ने किया था.

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'गंगूबाई काठियावाड़ी' निकली हिट

आरआरआर से पहले साल 2022 में आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई इस फिल्म में उनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. IMDb के मुताबिक फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये था और इसने 208 करोड़ रुपये दुनियाभर में कमाए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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