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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCeiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक

Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक

Home Cleaning Tips: सीलिंग फैन लगभग हर घर में पूरे दिन चलता रहता है, लेकिन इसकी सफाई पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता. धीरे-धीरे इसकी पंखियों पर धूल, मिट्टी और कई बार चिकनाई भी जमने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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Household Cleaning Hacks: गर्मियों में सीलिंग फैन लगभग हर घर में पूरे दिन चलता रहता है, लेकिन इसकी सफाई पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता. धीरे-धीरे इसकी पंखियों पर धूल, मिट्टी और कई बार चिकनाई भी जमने लगती है. जब पंखा चलता है तो यही गंदगी कमरे की हवा में फैलने लगती है, जिससे घर की साफ-सफाई और हवा दोनों प्रभावित होती हैं. इसलिए समय-समय पर सीलिंग फैन की सफाई करना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे साफ कर सकते हैं. 

फैन साफ करने से पहले जरूरी बात

फैन साफ करने से पहले सबसे जरूरी बात सुरक्षा है. सफाई शुरू करने से पहले पंखा पूरी तरह बंद कर दें. अगर संभव हो तो स्विच बोर्ड से उसकी बिजली भी बंद कर दें. इससे सफाई के दौरान किसी तरह की दुर्घटना का खतरा नहीं रहता और आप आराम से काम कर सकते हैं. 

सफाई करते समय इसका रखें ध्यान

चूंकि सीलिंग फैन ऊंचाई पर लगा होता है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए मजबूत सीढ़ी या स्टेप स्टूल का इस्तेमाल करें. कुर्सी या डगमगाने वाले फर्नीचर पर चढ़ने से बचें. सफाई करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखें ताकि किसी तरह की फिसलन या चोट से बचा जा सके. 

कैसे साफ कर सकते हैं इसको?

अगर पंखे पर काफी धूल जमी है तो पुराने तकिए के कवर का इस्तेमाल एक आसान तरीका साबित हो सकता है. तकिए का कवर पंखे की हर ब्लेड पर चढ़ाकर धीरे-धीरे बाहर की ओर खींचें. इससे धूल सीधे कवर के अंदर जमा हो जाएगी और कमरे में इधर-उधर नहीं फैलेगी। यह तरीका सफाई को आसान और कम गंदा बनाता है. सिर्फ धूल हटाना ही काफी नहीं होता.  इसके बाद हल्के गीले कपड़े से पंखे की ब्लेड अच्छी तरह पोंछें ताकि उस पर जमी चिकनाई और जिद्दी गंदगी भी साफ हो जाए. कपड़े को ज्यादा गीला न रखें, क्योंकि अधिक पानी फैन की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है. जरूरत पड़े तो हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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इन हिस्सों को भी साफ करना जरूरी

अक्सर लोग सिर्फ पंखियों की सफाई करके काम खत्म मान लेते हैं, जबकि मोटर का बाहरी हिस्सा, पुल चेन और लाइट फिटिंग पर भी धूल जमा होती रहती है. इन हिस्सों को भी गीले कपड़े से साफ करें. अगर फैन में कांच की लाइट कवर लगी है तो उसे निकालकर अलग से साफ करना बेहतर रहेगा.

चालू करके चेक कर लें

सफाई पूरी होने के बाद एक बार पंखे को चलाकर जरूर देखें. अगर पंखा हिल रहा है, आवाज कर रहा है या ब्लेड असंतुलित लग रही हैं, तो स्क्रू कस दें और जरूरत पड़ने पर उसकी सर्विस कराएं. रेगुलर सफाई न सिर्फ कमरे की हवा को साफ रखने में मदद करती है, बल्कि पंखे की परफॉर्मेंस और उसकी उम्र भी बढ़ाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 01:06 PM (IST)
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