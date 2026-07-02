बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक

Household Cleaning Hacks: गर्मियों में सीलिंग फैन लगभग हर घर में पूरे दिन चलता रहता है, लेकिन इसकी सफाई पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता. धीरे-धीरे इसकी पंखियों पर धूल, मिट्टी और कई बार चिकनाई भी जमने लगती है. जब पंखा चलता है तो यही गंदगी कमरे की हवा में फैलने लगती है, जिससे घर की साफ-सफाई और हवा दोनों प्रभावित होती हैं. इसलिए समय-समय पर सीलिंग फैन की सफाई करना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे साफ कर सकते हैं.

फैन साफ करने से पहले जरूरी बात

फैन साफ करने से पहले सबसे जरूरी बात सुरक्षा है. सफाई शुरू करने से पहले पंखा पूरी तरह बंद कर दें. अगर संभव हो तो स्विच बोर्ड से उसकी बिजली भी बंद कर दें. इससे सफाई के दौरान किसी तरह की दुर्घटना का खतरा नहीं रहता और आप आराम से काम कर सकते हैं.

सफाई करते समय इसका रखें ध्यान

चूंकि सीलिंग फैन ऊंचाई पर लगा होता है, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए मजबूत सीढ़ी या स्टेप स्टूल का इस्तेमाल करें. कुर्सी या डगमगाने वाले फर्नीचर पर चढ़ने से बचें. सफाई करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखें ताकि किसी तरह की फिसलन या चोट से बचा जा सके.

कैसे साफ कर सकते हैं इसको?

अगर पंखे पर काफी धूल जमी है तो पुराने तकिए के कवर का इस्तेमाल एक आसान तरीका साबित हो सकता है. तकिए का कवर पंखे की हर ब्लेड पर चढ़ाकर धीरे-धीरे बाहर की ओर खींचें. इससे धूल सीधे कवर के अंदर जमा हो जाएगी और कमरे में इधर-उधर नहीं फैलेगी। यह तरीका सफाई को आसान और कम गंदा बनाता है. सिर्फ धूल हटाना ही काफी नहीं होता. इसके बाद हल्के गीले कपड़े से पंखे की ब्लेड अच्छी तरह पोंछें ताकि उस पर जमी चिकनाई और जिद्दी गंदगी भी साफ हो जाए. कपड़े को ज्यादा गीला न रखें, क्योंकि अधिक पानी फैन की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है. जरूरत पड़े तो हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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इन हिस्सों को भी साफ करना जरूरी

अक्सर लोग सिर्फ पंखियों की सफाई करके काम खत्म मान लेते हैं, जबकि मोटर का बाहरी हिस्सा, पुल चेन और लाइट फिटिंग पर भी धूल जमा होती रहती है. इन हिस्सों को भी गीले कपड़े से साफ करें. अगर फैन में कांच की लाइट कवर लगी है तो उसे निकालकर अलग से साफ करना बेहतर रहेगा.

चालू करके चेक कर लें

सफाई पूरी होने के बाद एक बार पंखे को चलाकर जरूर देखें. अगर पंखा हिल रहा है, आवाज कर रहा है या ब्लेड असंतुलित लग रही हैं, तो स्क्रू कस दें और जरूरत पड़ने पर उसकी सर्विस कराएं. रेगुलर सफाई न सिर्फ कमरे की हवा को साफ रखने में मदद करती है, बल्कि पंखे की परफॉर्मेंस और उसकी उम्र भी बढ़ाती है.

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