टीवी सीरियल्स की टीआरपी पर लगा ब्रेक, BARC ने लिया ये बड़ा फैसला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअब नहीं आएगी 'अनुपमा' समेत सभी टीवी सीरियल्स की टीआरपी, BARC के फैसले से इंडस्ट्री में हलचल

अब नहीं आएगी 'अनुपमा' समेत सभी टीवी सीरियल्स की टीआरपी, BARC के फैसले से इंडस्ट्री में हलचल

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स (GEC) के टीवी सीरियल्स की वीकली टीआरपी (TRP) रेटिंग्स जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 02 Jul 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

टेलीविजन इंडस्ट्री से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) जल्द ही जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स (GEC) के टीवी सीरियल्स की साप्ताहिक टीआरपी (TRP) रेटिंग्स जारी करना बंद कर दिया है. अब 'अनुपमा', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'वसुधा' समेत कई बड़े और पॉपुलर टीवी शोज की वीकली TRP रेटिंग्स जारी नहीं होंगी.

BARC ने जारी की एडवाइजरी
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के बाद फिलहाल वीकली टीवी टीआरपी रेटिंग्स जारी नहीं की जाएंगी. बार्क के मुताबिक, नई टीवी रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत अगले आदेश तक सभी टीवी टीआरपी रेटिंग्स जारी करने पर रोक लगा दी गई है. इसका मतलब है कि पहले की तरह आज सुबह 11 बजे टीआरपी डेटा जारी नहीं किया जाएगा.

टीवी इंडस्ट्री में बढ़ी हलचल
इस खबर के सामने आने के बाद टीवी इंडस्ट्री और विज्ञापन जगत में हलचल मच गई है. लंबे समय से टीआरपी के जरिए ही यह तय होता रहा है कि कौन-सा सीरियल दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है. ऐसे में वीकली TRP रेटिंग्स पर रोक लगने से इसका असर टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ एड मार्केटिंग पर भी देखने को मिल सकता है.

सीरियल्स के बीच खत्म होगी नंबर वन की रेस
अब तक हर हफ्ते जारी होने वाली टीआरपी रेटिंग्स से ही ये पता चलता था कि कौन-सा शो दर्शकों की पहली पसंद है और कौन-सा शो पीछे चल रहा है, लेकिन अब वीकली TRP रेटिंग्स पर रोक लगने के बाद सीरियल्स के बीच नंबर वन बनने की होड़ भी खत्म हो जाएगी. जिन शोज़ की टीआरपी कम आती थी, उन्हें इससे राहत मिल सकती है, जबकि लगातार टॉप पर रहने वाले बड़े शोज़ और चैनलों के लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GossipsTV (GTv)/ Ajay Mishra (@gossipstv72155)

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अंश की हल्दी में पाखी करेगी नया तमाशा, देवांश-वसुधा के रोमांस के बीच नंदिनी चलेगी नई चाल

कहां पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
इस फैसले का असर एड इंडस्ट्रीपर भी देखने को मिल सकता है. अभी तक कंपनियां टीआरपी देखकर तय करती थीं कि किस चैनल या शो पर एड देना है. अब कई कंपनियां अपने एड दूसरे चैनलों या प्लेटफॉर्म्स पर देना शुरू कर सकती हैं. इससे टीवी इंडस्ट्री में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें:-Carry On Jatta 4 BO Day 6: बुधवार को लाखों में सिमटी 'कैरी ऑन जट्टा 4' की कमाई, जानें- 6 दिनों में कितना वसूल पाई बजट 

और पढ़ें
Published at : 02 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Anupamaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
अब नहीं आएगी 'अनुपमा' समेत सभी टीवी सीरियल्स की टीआरपी, BARC के फैसले से इंडस्ट्री में हलचल
टीवी सीरियल्स की टीआरपी पर लगा ब्रेक, BARC ने लिया ये बड़ा फैसला
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अंश की हल्दी में पाखी करेगी नया तमाशा, देवांश-वसुधा के रोमांस के बीच नंदिनी चलेगी नई चाल
अंश की हल्दी में पाखी करेगी नया तमाशा, देवांश-वसुधा के रोमांस के बीच नंदिनी चलेगी नई चाल
टेलीविजन
Mumbai Rain: किसी के लिए बारिश बनी मजा तो किसी के लिए सजा, अशनूर कौर के घर में घुसा पानी, बालकनी में खड़े होकर नहाईं तमन्ना भाटिया
किसी के लिए बारिश बनी मजा तो किसी के लिए सजा, अशनूर कौर के घर में घुसा पानी, बालकनी में खड़े होकर नहाईं तमन्ना भाटिया
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: पाखी ने बंकू पर लगाया चोरी का झूठा आरोप, वसुधा ने देव को दिया अंग्रेजी में लव लेटर
पाखी ने बंकू पर लगाया चोरी का झूठा आरोप, वसुधा ने देव को दिया अंग्रेजी में लव लेटर
Advertisement

वीडियोज

दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान, तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा - 'कोई नाराज हुआ तो...'
महाराष्ट्र
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
मुंबई में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के आसार, पालघर-रायगढ़ जिलों में स्कूल बंद
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
बॉलीवुड
Alpha Advance Booking Day 1:आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
'अल्फा' ने रिलीज से पहले उड़ा दिया गर्दा, एडवांस बुकिंग में कूट लिए करोड़ों
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
एग्रीकल्चर
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
जुलाई के महीने में करें इस फसल की बुआई, डेढ़ साल में कमाए बंपर मुनाफा
टेक्नोलॉजी
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
iPhone-Android यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! इस कमी से बन सकते हैं हैकर्स का निशाना, कैसे बचें?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget