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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'अलायंस' में एक्स पति सोहेल खान से टकराएंगी सीमा सजदेह, सलमान खान की एक्स भाभी मचाएंगी धमाल

'अलायंस' में एक्स पति सोहेल खान से टकराएंगी सीमा सजदेह, सलमान खान की एक्स भाभी मचाएंगी धमाल

सोहेल खान की एक्स वाइफ और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह जल्द ही कुणाल खेमू के नए रियलिटी शो 'अलायंस' में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 02 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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कुणाल खेमू के नए रियलिटी शो 'अलायंस' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. टास्क, रणनीति, दोस्ती और धोखे से भरपूर इस शो में हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब इस शो से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे फैंस का खुशी को कोई ठिकाना नहीं है. 

सीमा सजदेह की 'अलायंस' में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री
दरअसल, सलमान खान की एक्स भाभी और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह जल्द ही कुणाल खेमू के नए रियलिटी शो 'अलायंस' में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली हैं. ये सोहेल खान के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. इंडिया टुडे के अनुसार, पॉपुलर एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान इस शो में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ले रहे हैं. ऐसे में दोनों सालों बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे.

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1998 में भागकर की थी शादी
सीमा सजदेह और सोहेल खान की पर्सनल लाइफ पहले भी काफी चर्चा में रही है. दोनों ने साल 1998 में घर से भागकर शादी की थी, जो उस समय काफी सुर्खियों में रही थी. सीमा और सोहेल के दो बेटे निर्वाण खान और योहान खान भी हैं. हालांकि, करीब 24 साल साथ रहने के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं और साल 2022 में उन्होंने मुंबई फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी.

सालों बाद साथ नजर आएंगे सीमा सजदेह और सोहेल खान
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा सजदेह और सोहेल खान के बीच रिश्ते में विचारों का मेल नहीं बैठ पाया और आपसी समझ की कमी उनके अलग होने की बड़ी वजह बनी. तलाक के बाद दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर अब दोनों किसी एक ही शो में नजर आते हैं, तो ये टीवी और ओटीटी दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प और खास पल हो सकता है. 

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Input By : कलीम सलमानी
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Published at : 02 Jul 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Alliance Seema Sajdeh
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