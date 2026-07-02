आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई

Watch: आज के दिन फेंका गया था टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर, जसप्रीत बुमराह ने की थी इस गेंदबाज की पिटाई

Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने 4 साल पहले आज के दिन यानी 02 जुलाई को इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज की कुटाई करते हुए टेस्ट क्रिकेट के सबसे महंगे ओवर का रिकॉर्ड कायम किया था.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 02 Jul 2026 03:38 PM (IST)
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Test Cricket Most Expensive Over: टेस्ट क्रिकेट बड़े ही ठहराव के साथ खेला जाता है. यह फॉर्मेट खिलाड़ियों का असली 'टेस्ट' करता है. पांच दिन चलने वाले खेल में बल्लेबाज रन बनाने के साथ-साथ खुद को क्रीज पर भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रन के साथ-साथ टाइम की भी अहमियत होती है. लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट में सबसे महंगे ओवर पर नजर डाली जाए, तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) बल्लेबाज के रूप में नजर आते हैं. 

बुमराह के नाम टेस्ट क्रिकेट एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 4 साल पहले आज ही के दिन यानी 02 जुलाई को इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broa) के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लेने का रिकॉर्ड बनाया था. 

बर्मिंघम के एजबेस्ट में खेले गए मुकाबले के दूसरे दिन के पहले सेशन में बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को उस वक्त आड़े हाथ लिया, जब टीम इंडिया 9 विकेट गंवा चुकी थी. बुमराह ने ब्रॉड के ओवर में 35 रन लिए. इसके साथ यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया. 

ऐसा रहा पूरे ओवर का हाल 

बुमराह ने ओवर में 5 चौके और 2 छक्के लगाए. इस तरह 32 रन आए. बाकी ओवर में 1 वाइड बॉल और 1 नो बॉल हुई. वहीं अंतिम गेंद पर सिंगल रन आया. इस तरह ओवर में कुल 35 रन आए. गौर करने वाली बात यह है कि बुमराह मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. 

टेस्ट क्रिकेट के 10 सबसे महंगे ओवर 

  • स्टुअर्ट ब्रॉड- 35 रन (जसप्रीत बुमराह ने बनाए)
  • रॉबिन पीटरसन- 28 रन (ब्रायन लारा ने बनाए)
  • जेम्स एंडरसन- 28 रन (जॉर्ज बेली ने बनाए)
  • जो रूट- 28 रन (केशव महाराज ने बनाए)
  • हरभजन सिंह- 27 रन (शाहिद अफरीदी ने बनाए)
  • जाहिद महमूद- 27 रन (हैरी ब्रूक)
  • यूनुस खान- 26 रन (क्रेग मैकमिलन ने बनाए)
  • दानिश कनेरिया- 26 रन (ब्रायन लारा ने बनाए)
  • पॉल हैरिस- 26 रन (मिचेल जॉनसन ने बनाए)
  • सुरंगा लकमल- 26 रन (ब्रेंडन मैक्कुलम ने बनाए. 

 

यह भी पढ़ें: Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi: 'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री!

Published at : 02 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Stuart Broad JASPRIT BUMRAH TEST CRICKET
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