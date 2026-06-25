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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमहादेव एंड संस के किस एक्टर पर लगा हाथ जलाने का इल्जाम? मचा बवाल तो दिया जवाब

महादेव एंड संस के किस एक्टर पर लगा हाथ जलाने का इल्जाम? मचा बवाल तो दिया जवाब

Mahadev & Sons: टीवी सीरियल 'महादेव एंड संस' के सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. हाल ही में शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी लोग आलोचना कर रहे है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 08:17 PM (IST)
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कलर्स का पॉपुलर सीरियल 'महादेव एंड संस' इन दिनों चर्चा में आ गया है. जहां शो की कहानी और कलाकार दर्शकों को पसंद आते हैं. वहीं हाल ही में शो में दिखाए गए ट्रैक को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी आलोचनाएं हो रही हैं. साथ ही कई लोग आपत्ति जताते हुए तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. इसी बीच आइए शो के उस सीन के बारे में जानते हैं, जिसे लेकर इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है.

धीरज ने जलाया रज्जी का हाथ

महादेव एंड संस में धीरज और रज्जी का सीन शूट किया गया था, जहां पर धीरज रज्जी से मोगरा की बातें को लेकर गुस्सा है. उस सीन में गलती से धीरज के वजह से रज्जी का हाथ जल जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस सीन को लेकर फैंस ने आपत्ति जताई और तरह-तरह की बातें की. 

इसी बीच एबीपी न्यूज से खास बात चीत पर धीरज यानी की आसिम खान ने फैन्स और सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब दिया है कि वो पहले सीन पूरा देखे उसके बाद अपना ओपिनियन रखें. उस सीन के बाद धीरज ने रज्जी से माफी मांगी थी. साथ ही आसिम खान ने कहा कि टेलीविजन में लड़कियां इंडिपेंडेंट है और वो लड़ सकती है. समाज में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हम उनके खिलाफ है. 

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जानें शो के बारे में

बता दें कि शो की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई है, जिसने तब से अब तक दर्शकों को बांधे रखा है. इसकी कहानी एक सख्त पिता 'महादेव' और उनके परिवार पर है, जो अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं. हालांकि समय के साथ बदलते रिश्तों और परिवार के बीच उलझनें देखने को मिलती है. सीरियल में शक्ति आनंद, नेहा राणा, स्नेहा वाघ, सुधांशु पांडे और मानसी साल्वी जैसे कलाकार शामिल हैं.

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Input By : Vishal Kumar
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Published at : 25 Jun 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
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