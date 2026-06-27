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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमुंबई की फिल्मसिटी में ‘महादेव एंड सन्स’ के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

मुंबई की फिल्मसिटी में ‘महादेव एंड सन्स’ के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

मुंबई की फिल्मसिटी में चल रहे टीवी शो 'महादेव एंड सन्स' के सेट पर हाल ही में हड़कंप मच गया. दरअसल, बारिश की वजह से शूटिंग के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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टीवी शोज की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जो पूरी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं. ऐसा ही कुछ मुंबई की फिल्मसिटी में 'महादेव एंड सन्स' के सेट पर हुआ, जहां अचानक मची अफरा-तफरी के बीच बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

'महादेव एंड सन्स' के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप
फिल्मसिटी में चल रही शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कलर्स टीवी शो 'महादेव एंड सन्स' के सेट पर बारिश की वजह से सेट के सपोर्ट में लगा ऊपर का लोहे का छज्जा लगभग टूट गया. अचानक हुई इस घटना से सेट पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

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मुंबई की फिल्मसिटी में ‘महादेव एंड सन्स’ के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी कलाकार या क्रू मेंबर घायल नहीं हुए. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत शूटिंग रोक दी गई ,करीब 1 से 2 घंटे तक शूटिंग पूरी तरह से रुकी हुई थी. तकनीकी टीम और सेट मैनेजमेंट ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद लोहे के छज्जे को टेम्पररी फिक्स किया गया, ताकि किसी तरह का खतरा न रहे. 

मुंबई की फिल्मसिटी में ‘महादेव एंड सन्स’ के सेट पर बारिश से मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा

सभी जरूरी सेफ्टी चेक्स के बाद ही शूटिंग को दोबारा शुरू किया गया. बारिश के मौसम में सेट पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि क्रू की सतर्कता और समय पर लिए गए फैसले की वजह से एक बड़ा नुकसान होने से बच गया. फिलहाल शूटिंग दोबारा शुरू हो चुकी है और हालात सामान्य बताए जा रहे हैं.

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बता दें टीवी शो 'महादेव एंड सन्स'  5 जनवरी 2026 से शुरू हुआ था. शो में 'शक्ति आनंद' (महादेव), 'स्नेहा वाघ' (विद्या), और 'मानसी साल्वी' (भानु बाजपेयी) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इनके अलावा गर्विता साधवानी, नेहा राणा और आसिम खान भी अहम किरदारों में हैं. इस शो को दर्शक जियोहॉटस्टार पर भी देख सकते हैं. 

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Published at : 27 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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