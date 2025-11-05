स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंगद और वृंदा की लव स्टोरी ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है. अंगद को महसूस होने लगा है कि उसे वृंदा से प्यार हो गया है. हालांकि, इस बात को महसूस करने में अंगद ने काफी देरी कर दी है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक आपने देगा कि नॉयना सबके सामने मिहिर के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगवाती है. हालांकि, सच को छिपाने के लिए वो मिहिर और तुलसी समेत सबसे झूठ बोल देती है. वहां, अंगद बार-बार वृंदा का नाम ले रहा होता है.

अंगद को ऋतिक समझाता है कि उसे वृंदा के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए.इसी बीच शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है. जल्द ही मिताली संग शादी करने से अंगद इंकार कर देगा. वो अपनी शादी की रस्मों को छोड़ वृंदा के पास जाएगा.

अंगद होगा घर से गायब

वृंदा अपने घर में अंगद को देख काफी हैरान हो जाएगी. इस दौरान वृंदा से अंगद अपने प्यार का इजहार करेगा.परिवार के लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि अंगद घर में नहीं है. इस बात को सुनने के बाद तुलसी को सदमा लग जाएगा. मिहिर और तुलसी उसके बाद अंगद की तलाश में लग जाएंगे.

इस दौरान तुलसी को पता चलेगा कि अंगद को वृंदा से प्यार है और वो मिताली के संग शादी नहीं करना चाहता है. तुलसी इस बात को जान काफी खुश होगी. वो अंगद और वृंदा को सपोर्ट करने वाली है.इसी दौरान मेहंदी की रस्मों में मिहिर के नाम की मेहंदी लगवाना नॉयना को भारी पड़ेगा.

किरण करेगा नॉयना की जासूसी

नॉयना पर किरण को शक होने वाला है. उसे समझ आ जाएगा कि नॉयना के दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा है.जल्द ही वो नॉयना की जासूसी में लग जाएगा. किरण को जल्द ही समझ आ जाएगा कि मिहिर के पीछे नॉयना हाथ धोकर पड़ी है. मिहिर के काों तक जल्द ही ये बात पहुंच जाएगी.उधर, मिहिरको बिना बताए अंगद और वृंदा शादी कर लेंगे. उसके बाद तुलसी और वृंदा के बीच खूब लड़ाई होगी.

