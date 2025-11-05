रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि गौतम ने फिर से कोठारी हाउस में अपनी जगह बनाने के लिए रास्ता निकाल लिया है. हर किसी को लगने लगा है कि गौतम सुधर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है. अनुपमा भी ये मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है.

'अनुपमा' में अब तक देखने को मिला, वसुंधरा परिवार के सामने गौतम और माही की शादी की घोषणा करती है. वसुंधरा कहती है कि दो दिनों के अंदर गौतम और माही की शादी होकर रहेगी. इतना ही नहीं माही और गौतम की शादी में वसुंधरा गेस्ट को बुलाने से भी मना करती है.

इस बीच शो में कई धमाका देखने को मिलने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम को एक फोन आएगा.प्रेम को पता चलेगा कि उसने जहां करोड़ों रुपये इंवेस्ट किए थे वो डूब गए. प्रेम इस बात को सुन सदमे में जाने वाला है.

राही और प्रेम का होगा झगड़ा

माही इधर अपनी शादी की तैयारी में जुट जाएगी वो प्रार्थना और ख्याति को भी अपनी खुशियों में शामिल करने की कोशिश करेगी.लेकिन, ख्याति इस दौरान माही को खूब सुनाने वाली है.इधर, प्रेम और राही का खूब झगड़ा होगा. प्रेम कहता है कि गौतम अपनी जगह पर सकती है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

प्रार्थना के बच्चे को माही कहेगी अपना

प्रेम से झगड़ा होने के बाद राही अनुपमा से मिलने वाली है. वो अपनी मां से लिपटकर खूब रोएगी. अस दौरान अनुपमा और राही दोनों ही अनुज को याद करने वाली हैं.वहीं, राही को अनुपमा हौसला रखने के लिए कहेगी. जल्द ही प्रार्थना के बच्चे को माही अपना बताएगी.

इस बात को सुन प्रार्थना का दिमाग खराब होने वाला है. वो माही को उसकी औकात में रहने के लिए कहेगी.माही और गौतम की बातें सुनकर अंश को बहुत गुस्सा आता है. माही और गौतम को प्रार्थना से दूर रहने के लिए अंश कहेगा. इसी बीच अनुपमा के पास अनुज के ऑफिस से फोन आएगा. एके का नाम सुन अनुपमा की धड़कने तेज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-दूसरे शहर में बीवी बच्चे छोड़, एक्ट्रेस संग लिव इन में रह रहा था टीवी एक्टर, डिटेक्टिव तान्या पुरी का सनसनीखेज दावा