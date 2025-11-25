हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'एक महत्वपूर्ण अध्याय शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया', धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं दिव्यांका त्रिपाठी

'एक महत्वपूर्ण अध्याय शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया', धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं दिव्यांका त्रिपाठी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हुआ है. एक्टर के निधन के बाद से देशभर में शोक की लहर देखने को मिल रही है.अब टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपना दर्द जाहिर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को इमोशनल श्रद्धांजलि दी है.टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा,'इंडियन सिनेमा का एक महत्वपूर्ण अध्याय शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया.'

दिव्यांका त्रिपाठी ने धर्मेंद्र के निधन पर अपना दुख जाहिर किया है. एक्ट्रेस ने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि बेहद ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, जिनकी कमी आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की जाएगी.दिव्यांका आगे बता करते हुए कहा कि धर्मेंद्र की छाप सिर्फ उनके फिल्मी करियर तक सीमित नहीं थी.

इस कमी को भर पाना मुश्किल है

उनका मानना है कि धर्मेंद्र लोगों की जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव डालते थे-वे गर्मजोशी और ताकत का प्रतीक थे. उनकी मौत एक ऐसे दौर का शांत लेकिन गहरा अंत है, जिसने लोगों के दिलों को लंबे समय तक छुआ.दिव्यांका ने कहा कि धर्मेंद्र का योगदान बॉलीवुड की संरचना को आकार देने वाला था और उनका जाना एक ऐसी कमी छोड़ गया है जिसे भरना बेहद मुश्किल है.

दिव्यांका ने कहा,'धर्मेंद्र जी सिर्फ एक आइकॉन नहीं थे, वे ऐसी दुर्लभ शख्सियत थे जिनसे आप बिना मिले भी जुड़ाव महसूस कर सकते थे.'दिव्यांका ने कहा कि धर्मेंद्र का प्रभाव सिर्फ उनकी फिल्मी उपलब्धियों तक सीमित नहीं था. उनका कहना था कि उन्होंने अपनी गर्मजोशी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से लोगों के जीवन को गहराई से छुआ.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divyanka Tripathi Dahiya (@divyankatripathidahiya)

एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं जिनकी पीढ़ियों तक सराहना होती है. 1960 के दशक से लेकर आज तक दर्शकों को जोड़कर रखने की उनकी क्षमता उन्हें वाकई एक अनोखा इंसान बनाती है. सिर्फ दिव्यांका त्रिपाठी ही नहीं बल्कि टीवी जगत के और भी कलाकारों ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जाहिर किया है. कपिल शर्मा ने तो इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी धर्मेंद्र को इमोशनल श्रद्धांजलि दी है.

Published at : 25 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Divyanka Tripathi
