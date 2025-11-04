'अपनी शक्ल देख, तू मेरे टाइप का नहीं', फ्लर्ट करने के आरोप पर तान्या ने अभिषेक को किया बेइज्जत

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या मित्तल ने अभिषेक बजाज के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया है. अब इस नए प्रोमो ने नेटीजेंस को दो हिस्सों में बांट दिया है. यूजर्स तान्या के सीधे और बेबाक जवाब की तारीफ कर रहे हैं और मानते हैं कि उन्होंने गलत आरोपों का सही जवाब दियातो वहीं दूसरी ओर कई लोग अभिषेक के सपोर्ट में भी नजर आएं.

आज बिग बॉस के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शो का नया प्रोमो शेयर किया है. इस वायरल वीडियो में शहबाज और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस होते हुए देखा गया. शहबाज ने तान्या पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया. तभी अभिषेक बजाज ने कहा- 'अरे मेरे से अकेले में फ्लर्ट करती है मैं भाओ नहीं देता तो कहती अकेले में क्यों नहीं मिलता'.

तान्या मित्तल ने दिया अभिषेक बजाज को मुंह तोड़ जवाब

अभिषेक की ऐसी बातें सुनकर तान्या भी भड़क गई और सबके सामने उसे जमकर सुनाया. फ्लर्टिंग के झूठे आरोपों का करारा जवाब देते हुए तान्या ने कहा, 'अभिषेक फालतू के गलत नारेटिव मत फैला, मुझे तुझसे फ्लर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. अपनी शक्ल देख तू है नहीं मेरे टाइप का.ट अब तान्या के इस बेबाक अंदाज ने नेटीजेंस का ध्यान भी खींचा है और यूजर्स उनके इस एटीट्यूड की काफी तारीफ भी कर रहे हैं.

वीकेंड का वार में सलमान खान ने लगाई थी क्लास

पिछले हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुनिका सदानंद और नीलम गिरी के साथ तान्या मित्तल की भी जमकर क्लास लगाई थी. दरअसल पिछले एपिसोड में ये देखा गया कि तीनों अशनूर कौर को बॉडी शेम और उनकी चुगली करती नजर आईं. इसके बाद सलमान खान ने तीनों को जोरदार फटकार लगाई थी.