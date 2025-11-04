इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म, ‘हक’ की रिलीज़ की तैयारी में जुटे हैं. यामी गौतम ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है. ये फिल्म शाह बानो केस से इंस्पायर एक कोर्टरूम ड्रामा है और ये 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. उससे पहले ‘हक’ का पहला रिव्यू आ चुका है.

‘हक’ का फर्स्ट रिव्यू आया सामने

दरअसल अभिनेता निखिल द्विवेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ‘हक’ का रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "हक शानदार है!! शाबाश सुपरन वर्मा और अमृता, आपको इस फिल्म पर गर्व होना चाहिए. रेशू नाथ के डायलॉग आपको कई जगहों पर तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन हक यामी गौतम हैं और यामी गौतम निश्चित रूप से हमारे समय की सबसे बेहतरीन कलाकार हैं. क्या शानदार अभिनय है! इसे ज़रूर देखें."





यामी ने किया रिएक्ट

इस पर रिएक्ट करते हुए यामी ने भी जवाब दिया और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "यह हक का पहला फीडबैक है!!! मैं कोशिश करूंगी और इस पल को जी लूंगी! निखिल, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद..." बता दें कि इमरान हाशमी और यामी गौतम 80 के दशक की एक सच्ची कहानी को पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं, जो फेमस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम मामले पर फोकस्ड है.

क्या है हक की कहानी?

फिल्म में इमरान हाशमी ने मोहम्मद अहमद खान और यामी गौतम ने शाह बानो बेगम की मुख्य भूमिकाएं निभाई है. जिनके बीच अदालती मुक़ाबला बेहद तीखा होगा. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम मामले को भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में एक कानूनी मील का पत्थर माना जाता है. बता दें कि 1978 में, 62 वर्षीय शाह बानो ने इंदौर की अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने तलाकशुदा पति, मोहम्मद अहमद खान, जो एक धनी और जाने-माने वकील थे, से भरण-पोषण की मांग की थी. दोनों ने 1932 में शादी की थी और उनके पांच बच्चे हुए - तीन बेटे और दो बेटियां. 1985 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शाह बानो धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार हैं. हालाँकि, एक साल बाद, राजीव गांधी सरकार ने अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए कानून बनाया था.

सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित, हक में वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और असीम हट्टंगडी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता विनीत जैन, विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता और हरमन बावेजा हैं.यह 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.