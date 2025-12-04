बिग बॉस के घर में कब कौन दोस्त बन जाता है और कब दुश्मन पता ही नहीं चलता है. बिग बॉस 19 में कुछ हफ्तों पहले तान्या मित्तल और फरहाना भट की दोस्ती हुई थी मगर अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है. दोनों हमेशा एक-दूसरे से लड़ते हुए नजर आती हैं. इस बार तान्या और फरहाना के बीच घमासान हो गया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. फिनाले में गौरव खन्ना अपनी जगह पहले ही बना चुके हैं. अब उनके साथ 4 कंटेस्टेंट और फिनाले में अपनी जगह बनाने वाले हैं. शो में इस समय फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और मालती चाहर बचे हैं. इनमें से एक का एविक्शन फिनाले से पहले ही हो जाएगा.

फरहाना-तान्या में हुई लड़ाई

बिग बॉस 19 का नया वीडियो सामने आया है जिसमें फरहाना और तान्या लड़ती हुई नजर आ रही हैं. फरहाना तान्या से कहती हैं- 'तू तो कहती थी कि तू मुझे इस घर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानती है. अगर मेरा कोई कॉम्पिटिशन है तो वो तुम हो फरहाना. क्या हुआ उस ख्याल का. इसके जवाब में तान्या कहती हैं- वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं. फरहाना हंसते हुए कहती हैं- वक्त के साथ चीजें नहीं तुम्हारे प्लान बदल जाते हैं. तुम्हे कितनी चिंदी हरकतें करनी पड़ीं, मेरा सहारा लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. ये घटिया गेम मेरे साथ मत खेलो. तुम्हारा ये ही था जब तक किसी को यूज करना था कर सकती हो.'

तान्या को भी गुस्सा आ जाता है. वो कहती हैं- 'जब मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं तो क्यों आ रही है. आज के झगड़े का बहुत हो गया है. इसलिए ही तू कभी विनर नहीं बन सकती है.'

तान्या और फरहाना का ये झगड़ा आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है. आज के एपिसोड में कोई एक कंटेस्टेंट घर से बाहर भी हो जाएगा.

