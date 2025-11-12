हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: घर से बाहर आते ही नीलम गिरी ने किया तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च? भोजपुरी क्वीन ने बताई सच्चाई

Bigg Boss 19: घर से बाहर आते ही नीलम गिरी ने किया तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च? भोजपुरी क्वीन ने बताई सच्चाई

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के घर से नीलम गिरी बाहर हो गई हैं. बीते हफ्ते डबल एविक्शन हुआ है जिसमें नीलम के साथ अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं. घर से बाहर आने के बाद नीलम ने तान्या को लेकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 12 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

बिग बॉस 19 के घर से पिछले हफ्ते डबल एविक्श हुआ है. दो लोगों के घर से जाने से हर कोई चौंक गया है. शो से नीलम गिरी और अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं. नीलम के जाने से तान्या मित्तल बहुत रोई हैं. उनका हाल बेहाल हो गया था. अब नीलम से घर से बाहर आने के बाद तान्या के बारे में बात की है. साथ ही उन्होंने बताया है कि इस शो रा विनर कौन हो सकता है.

नीलम और तान्या की शो में बहुत पक्की दोस्ती थी. मगर आखिर में आते हुए दोनों की लड़ाई में दरार आ गई थी. नीलम को पसंद नहीं था कि तान्या फरहाना से बात करें. जिस वजह से दोनों की लड़ाई हुई थी. साथ ही सलमान से भी नीलम को कई बार डांट भी पड़ी थी.

तान्या के बारे में किया रिसर्च
लाइव हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में नीलम ने तान्या के बारे में बात की. जब नीलम से पूछा गया कि क्या उन्होंने तान्या के बारे में सर्च किया. इसके बारे में नीलम ने कहा- मैंने तान्या के बारे में कुछ भी सर्च नहीं किया है. मैं एविक्शन से थोड़ी दुखी हूं और तान्या को मैंने दिल से दोस्त माना है. मैं उसे बाहर भी अपनी दोस्त मानती रहूंगी. मुझे वो सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी अमीर हैं या उसके पास क्या है.

कौन बन सकता है विनर
जब नीलम से पूछा गया कि शो का विनर कौन बन सकता है तो उन्होंने अमाल मलिक,शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद का नाम लिया है. बता दें शो से नीलम के बाहर होने के बाद घर में भी सब इमोशनल हो गए थे. नीलम से लेकर हर कंटेस्टेंट तक सभी खूब रोए थे. अब तान्या भी शो में खुलकर खेलती हुई नजर आ रही हैं.

Published at : 12 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Neelam Giri Bigg Boss 19 Tanya Mittal
और पढ़ें
