हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को होगा तुलसी से दूरी का एहसास, अंगद और वृंदा की शादी से मचेगा बड़ा बवाल

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को होगा तुलसी से दूरी का एहसास, अंगद और वृंदा की शादी से मचेगा बड़ा बवाल

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब ड्रामा देखने को मिलने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में मिताली की वजह से अंगद बुरा फंसने वाला है. वहीं, तुलसी उसकी पिटाई भी करेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. मिताली की पोल अंगद सबके सामने खोलकर रख देता है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा मिताली को अंगद ब्लैकमेल करता है. मिताली से अंगद कहता है कि उसने ये शादी खुद नहीं तोड़ी तो परिवार को सारा सच बता देगा.

मिहिर को वहीं ये एहसास होने वाला है कि नॉयना के आने के बाद वो कितना बदल चुका है. वो खुद से सवाल करता है कि क्या तुलसी से प्यार नहीं करता. इस बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आप देखेंगे कि मिताली के जाते ही वृंदा संग अंगद शादी के लिए कहता है.

वृंदा को धमकाएगी तुलसी

इसी बीच अंगद के पास तुलसी पहुंच जाती है. तुलसी को पता चल जाता है कि अंगद और वृंदा को एक दूसरे से प्यार है. इस बात को जान अंगद के मुंह पर तुलसी चाटा मारती है.वहीं, तुलसी से वृंदा बात करने की कोशिश करती है. ऐसे में वृंदा को तुलसी इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है.

नॉयना भरेगी मिहिर के कान

तुलसी कहती है कि अंगद ने परिवार की नाक कटवा दी है.दूसरी तरफ तुलसी और वृंदा को सबक सिखाने के लिए नॉयना एक औऱ चाल चलेगी. वो तुलसी के खिलाफ मिहिर के मन में जहर भरेगी. मिहिर से नॉयना कहती है कि तुलसी मिताली को भी अपने परिवार की बहू नहीं बनाना चाहती. इसी बीच अंगद और वृंदा की शादी के लिए तुलसी राजी होने वाली है.

तुलसी की हां होते ही अंगद बिना किसी को बताए वृंदा संग शादी कर लेगा. अंगद और वृंदा की शादी की वजह से मिहिर का दिमाग खराब होने वाला है. मिहिर को इस बीच एहसास होता है कि वो तुलसी से प्यार ही नहीं करता. दोनों के बीच केवल झगड़े बचे हैं.

Published at : 12 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
