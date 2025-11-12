(Source: Poll of Polls)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर को होगा तुलसी से दूरी का एहसास, अंगद और वृंदा की शादी से मचेगा बड़ा बवाल
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में खूब ड्रामा देखने को मिलने वाला है. अपकमिंग एपिसोड में मिताली की वजह से अंगद बुरा फंसने वाला है. वहीं, तुलसी उसकी पिटाई भी करेगी.
स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. मिताली की पोल अंगद सबके सामने खोलकर रख देता है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक आपने देखा मिताली को अंगद ब्लैकमेल करता है. मिताली से अंगद कहता है कि उसने ये शादी खुद नहीं तोड़ी तो परिवार को सारा सच बता देगा.
मिहिर को वहीं ये एहसास होने वाला है कि नॉयना के आने के बाद वो कितना बदल चुका है. वो खुद से सवाल करता है कि क्या तुलसी से प्यार नहीं करता. इस बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आप देखेंगे कि मिताली के जाते ही वृंदा संग अंगद शादी के लिए कहता है.
वृंदा को धमकाएगी तुलसी
इसी बीच अंगद के पास तुलसी पहुंच जाती है. तुलसी को पता चल जाता है कि अंगद और वृंदा को एक दूसरे से प्यार है. इस बात को जान अंगद के मुंह पर तुलसी चाटा मारती है.वहीं, तुलसी से वृंदा बात करने की कोशिश करती है. ऐसे में वृंदा को तुलसी इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है.
नॉयना भरेगी मिहिर के कान
तुलसी कहती है कि अंगद ने परिवार की नाक कटवा दी है.दूसरी तरफ तुलसी और वृंदा को सबक सिखाने के लिए नॉयना एक औऱ चाल चलेगी. वो तुलसी के खिलाफ मिहिर के मन में जहर भरेगी. मिहिर से नॉयना कहती है कि तुलसी मिताली को भी अपने परिवार की बहू नहीं बनाना चाहती. इसी बीच अंगद और वृंदा की शादी के लिए तुलसी राजी होने वाली है.
तुलसी की हां होते ही अंगद बिना किसी को बताए वृंदा संग शादी कर लेगा. अंगद और वृंदा की शादी की वजह से मिहिर का दिमाग खराब होने वाला है. मिहिर को इस बीच एहसास होता है कि वो तुलसी से प्यार ही नहीं करता. दोनों के बीच केवल झगड़े बचे हैं.
