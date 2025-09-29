‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार एपिसोड में पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और अभिनेत्री गौहर खान ने अमाल मलिक को फटकार लगाई थी. तब गौहर खान ने अमाल मलिक को दोगला तक कह दिया था. अब इस पर अमाल मलिक ने भी उन्हें जवाब दिया है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अमाल ने कहा है कि अगर उन्होंने सबूत दिखाए होते तो गौहर खान की बोलती बंद हो जाती.

गौहर खान पर अपनी भड़ास निकालेंगे अमाल

आने वाले एपिसोड में अमाल मलिक गौहर खान पर अपनी भड़ास निकालते दिखाई देंगे. इसका एक प्रोमो हाल ही में जारी किया गया है. इसमें अमाल मलिक कंटेस्टेंट नेहल चूड़ासमा से कहते हैं- 'जब गौहर आईं और मुझसे बहुत कुछ कहा, तब भी मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ था. अगर मैंने सबूत दिखाए होते, तो वह चुप हो जातीं. लेकिन वो आवेज के परिवार के रूप में यहां आई थीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा. मैंने इसे जाने देने का फैसला किया'.

View this post on Instagram A post shared by Amaal Mallik (@amaal_mallik)



तान्या मित्तल को लेकर क्या है अमाल की राय?

इस वीडियो में नेहल बिग बॉस कंटेस्टेंट अमाल के साथ दिल खोलकर बातचीत करते हुए भी नजर आईं. नेहल ने अमाल से तान्या के बारे में बात की और उनके तौर-तरीकों पर दोबारा विचार करने को कहा. उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि वह आने वाले समय में धोखा दे सकती हैं. इस पर अमाल मलिक ने कहा- 'दर्शक मेरे इरादों को साफ-साफ समझ सकते हैं. सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके साथ मजे के लिए डांस किया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे कोई मौका दे रहा था'.

फिर नेहल उनसे कहती हैं कि 'ऐसा नहीं था, तो तान्या के जिद करने पर उन्होंने तान्या के लिए खाना क्यों परोसा था?' इसके जवाब में अमाल ने कहा- 'मुझे अपराधबोध हुआ इसलिए मैंने उसे खाना परोसा. अगर उस वक्त बसीर वहां होता, तो भी मैं ऐसा ही करता. उसके लिए मेरा इरादा वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं.'





बिग बॉस हाउस में अब सिर्फ बचे हैं ये कंटेस्टेंट्स

'बिग बॉस' के घर से आवेज दरबार बाहर हो गए. उन्हें सबसे कम वोट मिले थे. उनके शो से बाहर निकलने के बाद अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना दुखी हो गए हैं. अब 'बिग बॉस' के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ही रह गए हैं.